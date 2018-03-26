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В Печатниках прошел необычный мастер-класс
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В Печатниках прошел необычный мастер-класс 

Управа района Печатники города Москвы 3 часа назад
Фото: Марьинский вестник
В Печатниках провели необычный мастер-класс по изготовлению картонных домиков. Занятия прошли в помещении ГБУ ЦСПСиД «Печатники». Информация об этом появилась на официальном портале учреждения досуга.
«Поделки из рулонов от туалетной бумаги давно перестали быть чем-то непривычным и превратились в одно из распространенных направлений детского творчества. Современные дети охотно используют рулоны для создания сувениров, полезных вещей и игрушек. Поделки для детей из рулонов от туалетной бумаги хороши тем, что при относительном минимуме затраченных усилий они позволяют получать интересные объемные предметы, — говорится в сообщении.
Несмотря на разный возраст авторов, все композиции были выполнены мастерски, что, несомненно, говорит о таланте маленьких исполнителей. (то)
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