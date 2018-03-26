В Печатниках прошел необычный мастер-класс

В Печатниках провели необычный мастер-класс по изготовлению картонных домиков. Занятия прошли в помещении ГБУ ЦСПСиД «Печатники». Информация об этом появилась на официальном портале учреждения досуга.

«Поделки из рулонов от туалетной бумаги давно перестали быть чем-то непривычным и превратились в одно из распространенных направлений детского творчества. Современные дети охотно используют рулоны для создания сувениров, полезных вещей и игрушек. Поделки для детей из рулонов от туалетной бумаги хороши тем, что при относительном минимуме затраченных усилий они позволяют получать интересные объемные предметы, — говорится в сообщении.

Несмотря на разный возраст авторов, все композиции были выполнены мастерски, что, несомненно, говорит о таланте маленьких исполнителей. (то)