Детскую писательницу из Останкина наградили почетной грамотой Московской городской Думы

— Надежда Петровна пишет чудесные, добрые книжки для детей, которые учат малышей быть любознательными, помогать окружающим, не давать в обиду слабых. Я с удовольствием выступил с инициативой о её награждении почетной грамотой Московской городской Думы. От души поздравляю Надежду Петровну с наградой и желаю дальнейших творческих успехов, чтобы ее новые книжки продолжали радовать малышей и их родителей, — отметил Валерий Теличенко.

В начале своей писательской карьеры Надежда Притулина, недавно отметившая 80-лений юбилей, не планировала писать для детей.

— В молодости в литературном объединении я читала свои стихи про Ленина, Сталина. И один поэт, послушав их, сказал, что я буду детским писателем. Я жутко обиделась и больше туда не пришла. Уже учась в университете на филфаке, в экспедициях я стала собирать сказки, песни, былины… Тогда я и влюбилась в сказки по-настоящему, начинала с переводов. А спустя время поняла, что для детей нужно писать еще лучше, доступнее, — рассказала писательница. (иб)