7 детских книг для взрослых

Когда я стану мамой, я не буду рассказывать своим детям «Дюймовочку», «Морозко» и историю о Мальчише-Кибальчише. Я не стану дарить своей дочери книгу «Как стать лучшей хозяйкой» и убеждать сына, что мужчины не плачут. Вместо этого я буду рассказывать им добрые истории без насилия и сомнительных побед, учить справедливости и вдохновлять на развитие. А пока — перечитывать уже знакомые мне сюжеты и знакомиться с новыми сказками, которые полезны не только детям, но и взрослым.

1. «Щедрое дерево» — Шел Сильверстайн

Хоть этой сказке уже 50 лет, она по-прежнему отлично передает урок о самоотверженности и любви. Дикая яблоня отдавала мальчику все, что он хотел — и ничего не просила взамен. Трагичная история помогает пересмотреть свои взгляды на безусловную любовь. Редакторы тех лет не хотели выпускать притчу из-за ее грустного конца, однако все же приняли решение оставить ее без изменений: не все детские книжки должны быть веселыми.

2. «Настоящая девчонка» —Лена Климова

Новую книгу не так просто достать в продаже, но ее можно заказать напрямую у создательницы. Она считается историей для подростков и подходит для чтения как в 12 лет, так и в 25. В ней автор говорит о том, что беспокоит всех девушек во времена взросления — но без навязанных стереотипов.

Они рассказывали, как привлечь внимание мальчика, — но не говорили, как быть, если одноклассник бьёт тебя по спине учебником, а все смеются: «Он просто влюбился!» Они рассказывали, что я обязательно выйду замуж и рожу детей, — но не просили задуматься, хочу ли я это делать. Я не нашла книги, которая бы отвечала на вопросы, действительно важные для меня. Поэтому написала такую книгу сама.

Уверена, пролистать ее будет полезно даже тем, кто уже давно обрел гармонию с собой.

3. «Маленький домик в Больших Лесах» — Лора Инглз Уайлдер

Эта сказка отлично напоминает нам о том, сколько удобств вокруг себя мы воспринимаем как должное, не говоря уже о храбрости, которая требуется для того, чтобы двигаться дальше: из семьи — к своей мечте. Эта книга — первая из цикла о жизни целой семьи в лесах Винсконсина без электричества и магазинов.

…твёрдо знали: детей должно быть видно, но не слышно!

4. «Там, где живут чудовища» — М. Сендак

Нам хочется частенько убежать в фантазии, но редко кому удается. Это получилось у Макса, направившегося в волшебную страну с Страхобразами. Спустя некоторое время он учится проживать и контролировать свои яростные чувства, а затем возвращается домой — прекрасным и воспитанным ребенком.

5. «Излом времени» — Мадлен Лэнгл

Фантастическая история о Мэг Мерри получила свою экранизацию в этом году — с Риз Уизерспун , Опрой Уинфри и Крисом Пайном в главных ролях. Отец девушки пропал без вести во время секретных исследований, и теперь она отправляется на его поиски, попутно узнавая о мире немного больше.

Мы не должны придавать слишком большое значение нашим талантам, потому что важно лишь то, как мы их используем!

Эта милая история о парижанке, которая живет в пансионе с 11 другими девочками и строгой наставницей. Она не боится ничего, и все становится для нее приключением — даже удаление аппендицита. Любая сильная девушка может узнать себя в ней, и эта сказка напомнит о том, что в мире еще столько всего нужно успеть сделать.

7. «Таинственный сад» — Фрэнсис Бернетт

Мэри чувствует себя очень одинокой в большом доме дяди до тех пор, пока не открывает для себя волшебный сад. Если ты читала эту книгу в детстве, во взрослом возрасте ты обнаружишь, что твой взгляд на родительскую заботу, скорее всего, изменился.

Женщина, даже простолюдинка, может стать королевой, а аристократка может превратиться в прислугу. Всё зависит от того, как к ней относится мужчина, которого она любит.