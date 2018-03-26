Под Воронежем впервые прошли «Семейные выходные»

Подобные встречи теперь будут проходить трижды в год.

Бесплатная реабилитационная программа для семей, которые пережили рак, под названием «Семейные выходные» впервые прошли под Воронежем. Три дня восемь воронежских семей провели в санатории, где стреляли из лука, играли в мини-гольф, учились лепить печенье, например, или создавать тряпичные куклы. Вся программа рассчитана на то, чтобы родители перестали сильно опекать своих детей. Идею проекта волонтёры подсмотрели в Москве, теперь «Семейные выходные» будут проходить трижды в год. — Мы выбрали из советских мультфильмов, из «Смешариков» и просто каких-то животных. Нарисовали белой краской, это уже как раскраска, чтобы детям удобно было раскрашивать и на нём рисовать гуашью или другими красками, — рассказала иконописец София Стрельцова.