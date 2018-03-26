Пресняков рассказал о детстве в интернате 

Владимир Пресняков-младший родился в семье артистов. Это наложило свой отпечаток на его детство. Мама и папа будущего певца все время ездили на гастроли по всей стране со своим ансамблем «Самоцветы». В связи с этим они были вынуждены определить своего единственного наследника в интернат.
Вспоминая о своем детстве, Владимир признается, что очень скучал по своим родителям. Одно время ему даже пришлось жить в интернате, находящемся в Екатеринбурге и он очень ждал приезда своих мамы и папы. Именно поэтому для певца любая встреча с ними до сих является праздником.
Когда в 1987 году Пресняков-младший стал петь, его отец покинул «Самоцветы» и начал аккомпанировать сыну на саксофоне. Исполнитель признается, что ему очень важно знать, что думает по тому или иному поводу его отец и перед тем, как принять какое-то важное решение, всегда с ним советуется. А вот для своей мамы Владимир навсегда остается ребенком. Стоит ему выйти из автомобиля на холод в расстегнутой куртке, она тут же начинает переживать, что он простудится, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на Starhit.