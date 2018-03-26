Пресняков рассказал о детстве в интернате

Владимир Пресняков-младший родился в семье артистов. Это наложило свой отпечаток на его детство. Мама и папа будущего певца все время ездили на гастроли по всей стране со своим ансамблем «Самоцветы». В связи с этим они были вынуждены определить своего единственного наследника в интернат.

Вспоминая о своем детстве, Владимир признается, что очень скучал по своим родителям. Одно время ему даже пришлось жить в интернате, находящемся в Екатеринбурге и он очень ждал приезда своих мамы и папы. Именно поэтому для певца любая встреча с ними до сих является праздником.