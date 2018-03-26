В «Салават Купере» откроют кружки для детей и мам

В третьем квартале 2018 года в доме №11 ЖК «Салават Купере» будет открыт подростковый клуб, который сможет вместить до 200 человек. Площадь клуба составит 300,5 квадратных метров. Ожидается, что большая часть занятий в подростковом клубе будут проводиться бесплатно. Направления самые разные, в том числе, это робототехника, хореография, интеллектуальные игры, единоборства и другие. Кроме того, будет открыта студия раннего развития детей до 7 лет. Здесь малыши смогут заниматься в дневное время. Параллельно с детскими занятиями организуют «кружки» и для мам — йога, кроссфит и другие, сообщает пресс-служба Госжилфонда. Напомним, жители Салават Купере и посёлка Осиново вышли на массовый сход против мусоросжигательного завода.