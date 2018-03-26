Ещё
В «Салават Купере» откроют кружки для детей и мам
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Салават Купере» откроют кружки для детей и мам 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
В третьем квартале 2018 года в доме №11 ЖК «Салават Купере» будет открыт подростковый клуб, который сможет вместить до 200 человек. Площадь клуба составит 300,5 квадратных метров. Ожидается, что большая часть занятий в подростковом клубе будут проводиться бесплатно. Направления самые разные, в том числе, это робототехника, хореография, интеллектуальные игры, единоборства и другие. Кроме того, будет открыта студия раннего развития детей до 7 лет. Здесь малыши смогут заниматься в дневное время. Параллельно с детскими занятиями организуют «кружки» и для мам — йога, кроссфит и другие, сообщает пресс-служба Госжилфонда. Напомним, жители Салават Купере и посёлка Осиново вышли на массовый сход против мусоросжигательного завода.
Казанский репортер: последние новости
И так сойдет: в Салават Купере установили ванны по диагонали Жильцы пожаловались на «кривую ванну» в доме ЖК «Салават Купере» 19 и 22 марта вода в кранах жилых домов Казани может окраситься в зеленый цвет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова показала, как моется в бане249
11 женских качеств, которые нереально бесят мужчин3
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки2
Самые опасные способы сбросить вес
Звезды, которые сначала говорят, а потом думают
Видео
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
01:38
Фруктовые соки признаны смертельно опасными
Еда
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
00:57
Как сделать макияж в фиолетовых тонах
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение