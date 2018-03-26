Юлия Барановская:«Если сын станет бродячим музыкантом, но счастливым, я буду за него радоваться»

Звезда передачи «Мужское и женское» Юля Барановская в очередной раз удивила публику, когда пришла недавно на светскую вечеринку без детей. Хотя обычно она и ее любимые чада всегда заряжают окружающих своим позитивом. Впрочем, она объяснила это тем, что вечеринка поздняя, а у любимых отпрысков режим:

«Сегодня все закончится совсем поздно, а надо не забывать, что завтра школьный день. Я — родитель очень строгий, и даже если мы поздно возвращаемся домой, я не позволяю детям не пойти в школу. Я считаю, что это ответственность, прежде всего их и моя. Когда есть время, сама их отвожу. Сейчас они находятся под присмотром моей сестры, а также моей помощницы, которая со мной уже 13 лет, она очень близкий человек для нашей семьи, мы с ней не расстаемся», — рассказала теледива.

Кстати, как известно, дети у Барановской растут разносторонние. А младший Арсений пошел по стопам отцам — играет в футбол. Впрочем, сама Юля не стремится сделать из него звезду мирового спорта.

«Родители часто заставляют ребенка делать что-то, а я хочу, чтобы мой ребенок был здоров и счастлив — искренее это говорю. Есть огромное количество людей, которым родители сломали жизнь, заставляя делать то, к чему не лежит душа. Это ужасно. Это как бывает: в семье врачей дети должны быть врачами. А ребенок, может, на гитаре прекрасно играет. Если он даже станет бродячим музыкантом, но счастливым, я буду за него радоваться», — призналась Барановская.