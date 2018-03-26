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Мэттью Макконахи и Камила Алвес привели своих подросших детей на гольф: фото
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Мэттью Макконахи и Камила Алвес привели своих подросших детей на гольф: фото 

Журнал ОК! 3 часа назад
Мэттью Макконахи — известный любитель спорта, и похоже, он решил, что пришла пора приучать к этому и детей — 8-летнюю Виду, 9-летнего Леви и 5-летнего Ливингстона. В минувшее воскресенье оскароносного актера и всю его большую семью — включая жену Камилу Алвес — сфотографировали на чемпионате по гольфу в Остине, штат Техас.
Любопытно посмотреть на подросших детей пары: оказывается, старший, Леви, — вылитый отец, а дочь Вида — вылитая мама! Средний ребенок, кажется, забрал лучшие черты у обоих родителей.
Мэттью Макконахи и Камила Алвес с детьми
Все члены семьи были в прекрасном расположении духа, а Мэттью и Камила не стесняясь показывали свои теплые чувства друг к другу. Камила выглядела прекрасно в своем белом ансамбле, который отлично смотрелся на зеленом поле, привлекая всеобщее внимание.
Мэттью Макконахи и Камила Алвес
Напомним, что 48-летний Макконахи и 36-летняя Алвес женаты уже пять лет. До бракосочетания они прожили вместе еще несколько лет. Не так давно Камила поделилась секретом их счастливого брака:
Надо использовать каждую возможность, чтобы проводить время вместе. Иногда это может быть ночевка в гостинице, которая находится всего в 15 минутах от вашего дома. Но ради этого стоит собрать вещи и поехать к любимому. Ведь вы не только переночуете вместе, но и позавтракаете, у вас будет некоторое время для общения
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