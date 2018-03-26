Сказкотерапия и мультфильмы: как сделать просмотр любимых передач полезным

Сказки — это один из первых источников жизненных ответов для детей и древнейший способ обучения. На протяжении веков именно с их помощью малышам передавали идеи морали и нравственности, наглядно показывали, где добро и где зло.

Люди делятся своими личными знаниями о жизни, а фантастические истории и притчи, словно копилки, сохраняют их в своем сюжете. Они показывают пример и преподносят универсальный урок, демонстрируют модели поведения в ситуациях, с которыми мы неизбежно сталкиваемся в жизни. И потому сказки — носители не просто народной мудрости, но огромного опыта поколений. Он необходим человеку для того, чтобы не задумываться над вопросами, которые миллиарды людей до него уже решили. А еще сказки, которые ребенок услышал вовремя, развивают его фантазию, воспитывают в нем стремление к прекрасному, помогают «настроить» чувство справедливости. Сказкотерапия — это метод использования истории так, чтобы сказ помог ребенку решить какие-то свои сомнения и вопросы (со взрослыми это тоже работает). Аллегоричные сюжеты слушатель перекладывает на собственную жизненную ситуацию и находит ответ, видит определенную модель поведения и решает ей следовать. Главное здесь — подобрать подходящую историю и помочь малышу в ней разобраться. Но мир постоянно меняется, в нем появляются новые ценности, а старые — перестают играть важную роль. Неустанно трансформируются и сюжеты классических сказок. Вместе с тем у детей появляются новые каналы, через которые они получают эти истории. Так, родительскому чтению теперь вторят разноголосые аудиокниги и пестрые мультфильмы. Могут ли они заменить сказку?

Как и в старинных сюжетах, в мультиках заложена определенная мораль. Они помогают малышу разобраться в насущных проблемах и вопросах, лучше понять себя. Сейчас многие мультфильмы предлагают детям героев, близких и понятных им по духу, с которыми легко себя отождествлять. При этом все чаще создатели детской анимации отходят от образа безупречного персонажа и показывают, что иметь слабости — это нормально. Хороший пример — героини мультсериала «Суперкрошки», второй сезон которого стартовал на телеканале Cartoon Network и идет по будням. По сюжету, трех сестер-суперкрошек создал их отец по «формуле идеальной девочки». Но на деле оказывается, что никакого идеала нет: все три девочки совершенно разные и обладают своими слабостями, в каждой из них есть своя «темная сторона», их главный противник. И даже поддаться на мгновение этой стороне — не преступление. Главное — быть готовым нести ответственность за свои поступки и приходить на помощь к тем, кто в этом нуждается. Все чаще в мультфильмах внешний «главный злодей» становится просто импульсом для того, чтобы в характерах добрых героев раскрылся их внутренний конфликт. И это личностное столкновение в персонаже — чрезвычайно назидательно для детей. Ведь справедливости прежде всего нужно достичь в своих собственных суждениях, и только потом — добиваться ее от окружающих. Но с другой стороны, ребенок, оставленный в одиночестве перед экраном, не вынесет всего этого из мультика. Вся мораль в нем спрятана под яркой упаковкой, доступными шутками и забавными злодеями. Малыш может интуитивно найти для себя уроки, но «распаковать» все содержимое мультфильма должны помочь родители. Мамам и папам нужно участвовать в просмотре, чтобы это мероприятие оказалось максимально полезным для ребенка. Не обязательно помнить всех второстепенных персонажей и знать все серии наизусть. Но если вы посмотрите один эпизод с крохой и потом обсудите вместе с ним некоторые поступки персонажей и причинно-следственные связи, то он намного больше вынесет из увиденного.

Важно помнить, что мультики — это не универсальное средство для того, чтобы «отвлечь» ребенка на пару часов и насладиться одиночеством. Участие мамы или папы, хоть и непостоянное, в просмотре обязательно. Еще один способ извлечь из мультфильмов максимум пользы — просить малыша пересказывать их. Задавайте вопросы не только о содержании, но также спрашивайте, что кроха думает о поступках персонажей, как бы он поступил на их месте, как бы развивались события, если бы герой сделал что-то иначе. Но даже с такими упражнениями мультфильмы не станут полноценной заменой сказкотерапии, как и словесные истории не заменят детям анимированных сюжетов. У каждого развлечения есть свой уникальный эффект. Для того чтобы мультипликационная сказка оказала терапевтическое действие, нужна совместная работа. Попробуйте вместе с малышом сочинить новые приключения для его любимых персонажей или на примере одной серии придумайте альтернативный конец. Именно такие размышления и рассуждения помогут малышу вынести для себя больше ценных уроков и, к тому же, развить воображение.