К школе готов?

СодержаниеСамостоятельность VS «переподготовленность»Здоровье и не толькоА что родители?

Что значит хорошо подготовить ребенка к началу новой школьной жизни? Стоит ли тратить время на это, если в школе все равно учат чтению и письму? Так ли это на самом деле, и каких ошибок можно избежать родителям, чтобы «переподготовленность» не отбила у детей охоту учиться, узнайте на MedAboutMe.

Самостоятельность VS «переподготовленность»

Прежде, чем «окунуть» свое дитя в подготовку к школе, психологи советуют родителям честно ответить на вопрос: «Каким вы хотите видеть своего ребенка в будущем?» Творческим, счастливым, умеющим самостоятельно найти выход из сложной ситуации или «солдатиком», четко выполняющим указания, но абсолютно не способным проявить собственную инициативу и проявить себя как личность?

Специалисты уверены, что главная задача родителей — помочь ребенку подготовиться психологически к новому этапу в жизни, а уж потом собирать все необходимые вещи для школы. Именно это, а не зубрежка правил чтения поможет ребенку легче адаптироваться в новом пространстве, успешно учиться и спокойно общаться со сверстниками.

Гениальный педагог и автор концепции «гуманная педагогика» Ш. Амонашвили, например, советует родителям при подготовке малышей к школе не «вбивать» правила чтения в голову, а помочь ребенку «заглянуть» в слово. Это значит — создать условия для «прелюдии к письменной речи», чтобы дети сначала увидели и услышали слова, как особую действительность, причем тесно связанную с духовными потребностями. Важно развить любознательность у ребенка, тогда дальнейшее обучение в школе не будет трудным.

Счастливое детство не должно закончиться с наступлением школьной поры. Некоторые родители, в стремлении идеально подготовить малыша к школе, практически штудируют программу 1 класса еще до того, как начнутся настоящие уроки. Опытные педагоги не советуют делать всю работу вместо учителя начальной школы. Лучше, если родители научат ребенка слушать и слышать взрослых, общаться со сверстниками без конфликтов, почувствовать себя личностью.

Комментарий экспертаЛюдмила Войтенко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе в начальной школе

Подготовку ребенка к школе стоит начинать заранее, не откладывайте это важное дело надолго. Уже с 3-х лет можно рассказывать о том, что такое школа и зачем туда ходят детки, кто их учит, создавая положительный образ учителя.

Дети, посещающие дошкольные учреждения, постепенно привыкают к общению в социуме, осваивают правила поведения в обществе, овладевают начальными навыками работы в группах. Когда ребенок в силу каких-либо причин воспитывается дома, у него меньше возможностей для социализации, но я по опыту знаю, что вне зависимости от того, «домашний» ребенок или воспитанник ДОУ, его необходимо психологически подготовить к школе. Если малыш легко идет на контакт со сверстниками, чувствует себя в детском коллективе, что называется «как рыба в воде», то смена обстановки и новые правила не будут казаться ему такими сложными, обучение будет идти легче.

Не советую изучать заранее учебники первого класса.

Во-первых, вы не знаете точно, какая именно линейка учебников будет в школе.

Во-вторых, каждый учитель обладает своим набором приемов для презентации учебного материала и ребенку нелегко будет перестроиться с «домашней» методики на школьную.

В-третьих, если учебник будет знакомым, то малышу будет элементарно скучно на уроках.

Отдельно хочу отметить такой важный аспект, как соблюдение режима дня. Часто одаренные дети не могут проявить себя из-за того, что им просто не хватает энергии. Желательно приучать ребенка к определенному распорядку дня заранее, а не за две недели до школы.

Постарайтесь ограничить время у компьютера или других гаджетов. Учитывая дополнительную нагрузку на первоклассника, время для любых устройств желательно сократить до 30 минут.

Стоит чаще давать ребенку возможность самостоятельно принять решение. Не нужно «переставлять за него ноги».

Очень важна поддержка родителей. Малыш должен знать, что его любят, понимают и поддерживают близкие, даже если он ошибся и что-то сделал неправильно.

Родителей можно понять — они хотят, чтобы их малыш был самым-самым, поэтому иногда мамы и папы бывают излишне критичны. Помогите ребенку освоиться в новой обстановке и тогда школьные годы будут действительно полезны и незабываемы.

Здоровье и не только

Если спросить родителей, что такое хорошая школа, то они, вероятно, ответят, что это школа, где изучаются два-три иностранных языка, обучают этикету, наукам и развивают интеллектуально.

Если спросить врача, что такое хорошая школа, то, скорее всего, доктор ответит, что это школа, где есть бассейн, два отличных спортивных зала и удобные помещения. И будет абсолютно прав. В школе должен быть культ здоровья.

Когда ребенок слаб здоровьем, ему трудно все:

он не может выдержать тридцатиминутный урок — быстро устает; он не в состоянии держать осанку — ложится на парту; уроки физкультуры для него в тягость, потому что его крупные мышцы не развиты, бегать и прыгать малышу тяжело.

Для чего в программе школы есть уроки физкультуры? Ответ очевиден. Для здоровья обучающихся. Детям необходимо, чтобы активно работало сердце, сосуды, при беге и прыжках на уроках физкультуры есть соответствующая нагрузка на суставы. Физически развитому ребенку легче в школе. Он в состоянии выдержать новые нагрузки и физические, и психологические.

Комментарий экспертаТатьяна Козман, детский психолог

Я бы посоветовала родителям начинать подготовку к школе заранее. Особенно важен период с 3-х до 6 лет. На что стоит обратить внимание родителей?

Во-первых, на физическое состояние малыша. Если иммунитет ослаблен. Советую повышать его следующим образом:

пребывание на свежем воздухе; закаливание; водные процедуры; сбалансированное питание; обильное питье.

Во-вторых, обратите внимание на мелкую и крупную моторику.

Мелкую можно развивать с помощью массажа пальчиков, ручек, аппликации, лепки, игр с мелкими предметами.

Крупную — с помощью занятий спортом, подвижных игр на свежем воздухе.

Здоровый ребенок — успешный ученик.

А что родители?

Перекладывание родителями на дошкольные учреждения или развивающие центры своих семейных обязанностей по подготовке ребенка к школе оправдано лишь в случае исключительной занятости взрослых и объективным отсутствием возможности заниматься с детьми.

Папы-мамы в состоянии привить элементарные навыки деткам.

Для начала, обратить внимание на речь малыша.

Что делать для развития речи ребенка?

Главное — звукопроизношение, которое, по сути, залог чистой речи.

Не менее важно развивать словарный запас у детей, т. е. пересказывать прочитанные книги, обсуждать и анализировать ситуации из жизни. Разговаривайте с детьми на разные темы, обсуждайте фильмы, игры, поездки. Учите детей не только иметь собственное мнение, но и тактично его выразить.

Важно!

Если семья двуязычная, то за год до школы ребенку следует посещать либо садик, либо развивающий центр, где общение ведется на том языке, на котором будет обучение в школе.

Обратите внимание на развитие познавательных процессов — памяти, мышления.

Память прекрасно развивается с помощью выученных стихов. «Бытовой» способ развития памяти — попросить ребенка запомнить список продуктов, который вы вместе с ним должны купить в магазине.

Не переусердствуйте в своем стремлении вложить в голову дитяти все, что вам кажется важным. Любые занятия не стоит проводить более 30 минут и лучше в игровой форме. Иначе концентрация внимания снижается, эффект теряется, а в будущем исчезнет интерес к учебе как таковой.

Не менее важно развивать навыки общения. Старайтесь развивать умение общаться не только с детьми, но и со взрослыми. Вскоре ребенку предстоит общение с учителем, и он должен понимать, что выполнение инструкций старших обязательно.

Ребенка просто необходимо научить не бояться обратиться с вопросом к учителю в случае затруднения или в конфликтной ситуации.

Чего делать категорически не рекомендуется?

Злиться. Учтите, что он (или она) еще совсем маленькие и многое, из того, что знают родители, ему попросту неизвестно.

Ребенок чего-то не понимает? Поощряйте его задавать вопросы и таким образом решать возникающие проблемы. Не забывайте о «физиках» и «лириках». Иной ребенок как белка из сказки «щелкает» математические задачки, но, в то же время, не может пересказать только что прочитанное связным языком.

Комментарий эксперта Людмила Андреева , учитель начальных классов

Первоклассники, приходя в школу, всегда испытывают стресс. Это происходит из-за того, что у них резко меняется социальный статус. На малышей сваливаются проблемы общения в коллективе. И здесь мы уже говорим о правах и обязанностях.

Что касается прав, то дети (и родители!) подготовлены достаточно хорошо. Что же касается обязанностей, то их не все дети воспринимают как должное. Соответственно, это вызывает у них дискомфорт, поэтому я настоятельно советую проводить предварительные беседы с детьми, объясняя им, что такое школа, зачем нужно учиться хорошо, какие обязанности появятся у малыша.

И еще одно важное замечание.

Ваш ребенок стал школьником. Учитесь «отпускать» от себя любимое чадо. Волнение за малыша (а позже и за взрослого) полностью не исчезнет, но задача родителей — научить ребенка самостоятельно справляться с элементарными трудностями и научиться обходиться без мамы.

Проштудировать с ребенком весь учебник для 1 класса можно. Однако важнее научить малыша думать, анализировать, развивать память, уметь общаться без конфликтов и справляться с простыми заданиями без помощи родителей и бабушек-дедушек.

Главное — не перестараться и сделать так, чтобы не лишить ребенка здоровья и желания учиться еще в период подготовки к школе.

Пройдите тестГотов ли ваш ребенок к школе?Пора ли вашему ребенку в первый класс? Результаты теста могут вас разочаровать. Но помните, что все мы — ученики в школе жизни. Ребенок не рождается первоклассником, готовность к школе — это комплекс способностей, поддающихся упражнению.