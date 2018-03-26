«Я бы хотела девочку»: Кейт Хадсон рассказала о личной жизни

Мать двоих детей Кейт Хадсон уже год состоит в новых отношениях: актриса встречается с музыкантом Дэнни Фудзикава. И похоже, 38-летняя актриса снова готова к серьезному шагу. Кейт поделилась с газетой The Times , что хотела бы стать мамой девочки. Кейт призналась, что хочет больше детей. По словам актрисы, она еще «не закончила».

Правда, отметим, что сама Кейт не знает, сколько детей она хочет иметь. Звезда уклончиво отвечает: «Посмотрим, сколько захочет он [Дэнни]».