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«Я бы хотела девочку»: Кейт Хадсон рассказала о личной жизни
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«Я бы хотела девочку»: Кейт Хадсон рассказала о личной жизни 

Журнал ОК! 23 минуты назад
Мать двоих детей Кейт Хадсон уже год состоит в новых отношениях: актриса встречается с музыкантом Дэнни Фудзикава. И похоже, 38-летняя актриса снова готова к серьезному шагу. Кейт поделилась с газетой The Times, что хотела бы стать мамой девочки. Кейт призналась, что хочет больше детей. По словам актрисы, она еще «не закончила».
Правда, отметим, что сама Кейт не знает, сколько детей она хочет иметь. Звезда уклончиво отвечает: «Посмотрим, сколько захочет он [Дэнни]».
Напомним, что о романе знаменитостей стало известно в марте прошлого года. Предыдущие серьезные отношения Кейт завершились в конце 2014 года. Тогда она рассталась с солистом группы Muse Мэттью Беллами. У них есть общий ребенок — 6-летний сын Бингем. Также Хадсон воспитывает еще одного сына, 13-летнего Райдера от брака с музыкантом Крисом Робинсоном.
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