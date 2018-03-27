Ещё
Мамин опыт: У меня не было молока, чтобы накормить ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мамин опыт: У меня не было молока, чтобы накормить ребенка 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
В тот вечер дочь неистово плакала. Успокаивалась возле груди, дремала, но при малейшей попытке передать ее в руки отцу или переложить в кроватку она снова начинала кричать. Нет, орать так, что звенело где-то в самом центре головы. В тот момент ко мне пришло осознание: она кричит не от боли и не от того, что требует внимания мамы, а от голода.
Держать на руках ребенка и понимать, что тебе нечем его накормить, невыносимо!
За несколько часов до этого мы были на первом приеме у педиатра. Выяснилось, что ребенок за месяц жизни набрал всего 30 г веса (сверстники набирали по 800-1000 г). Врач в срочном порядке назначил введение в рацион дочери молочной смеси.
Нелегкая борьба
С покупкой первой банки искусственного питания, наверное, можно было бы поставить точку в нашей истории грудного вскармливания, которое продолжалось всего 30 дней и оказалось не слишком удачным. Смесь быстро утоляет голод, сытый ребенок хорошо спит. Но эти пластиковые бутылки с теплой и отвратительно пахнущей жижей внутри были как признание моего собственного бессилия.
Находиться на руках у матери и пить синтетическое молоко из силиконовой соски для ребенка — примерно как для взрослого обниматься с близким человеком, но по скайпу.
Эта ситуация меня категорически не устраивала, искусственным смесям я решила объявить войну.
Пока дочь дремала возле груди, я начала штудировать профильные сайты в попытке понять, почему молока так мало. Довольно быстро стало ясно, что дочь неправильно берет грудь — пытается пить как из соски (вероятно, этому она научилась в роддоме, где детей докармливали смесями, несмотря на просьбы родителей не делать этого). В результате лактацию удалось разогнать при помощи молокоотсоса. На кормления ребенка уходил весь день: попытка грудного вскармливания — сцеживание — докорм сцеженным молоком — смесь при необходимости — и все сначала… Плюс регулярные ночные сцеживания (под утро вырабатывается много молока и им удобно докармливать малыша вечером, когда молока мало). В таком режиме мы жили 2 или 3 недели. Молока наконец стало хватать, но это было преимущественно сцеженное молоко.
Полная победа
Так как сил слушать жужжание молокоотсоса уже не было, я решила вызвать консультанта по грудному вскармливанию. Встреча оказалась полезной: меня научили ручному сцеживанию, что помогло также понять, как именно ребенок должен захватывать грудь, чтобы получить максимум молока. Еще через 3 недели упорной борьбы мы полностью перешли на грудное вскармливание, выбросив банку смеси, которая испортилась за ненадобностью.
Да, у кого-то все получается само собой, а кому-то приходится проявить упорство и потрудиться. Но оно того стоит, ведь грудное молоко для ребенка — не только еда. Это чувство абсолютной защищенности (малыш может спать у груди, даже когда в соседней квартире работает перфоратор). Это способ забыть о боли, когда режутся зубы или пришлось пережить медицинское вмешательство. Это «прививка» от аллергии и некоторых хронических заболеваний. Это близость к родному человеку, которую сложно достичь другими способами. Все это вряд ли найдешь в пластмассовой банке с искусственной смесью.
Детстрана.ру: последние новости
6 «нельзя» для мам мальчиков Беременность после 40: можно, но осторожно Что подарить на первый День рождения: 7 оригинальных идей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
11 женских качеств, которые нереально бесят мужчин4
Звезды, которые сначала говорят, а потом думают
Самые опасные способы сбросить вес
6 важных «нельзя» для мам мальчиков2
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки3
Видео
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
01:38
Фруктовые соки признаны смертельно опасными
Еда
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
03:03
Долина показала грудь в экстремальном декольте
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение