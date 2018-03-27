Мамин опыт: У меня не было молока, чтобы накормить ребенка

В тот вечер дочь неистово плакала. Успокаивалась возле груди, дремала, но при малейшей попытке передать ее в руки отцу или переложить в кроватку она снова начинала кричать. Нет, орать так, что звенело где-то в самом центре головы. В тот момент ко мне пришло осознание: она кричит не от боли и не от того, что требует внимания мамы, а от голода.

Держать на руках ребенка и понимать, что тебе нечем его накормить, невыносимо!

За несколько часов до этого мы были на первом приеме у педиатра. Выяснилось, что ребенок за месяц жизни набрал всего 30 г веса (сверстники набирали по 800-1000 г). Врач в срочном порядке назначил введение в рацион дочери молочной смеси.

Нелегкая борьба

С покупкой первой банки искусственного питания, наверное, можно было бы поставить точку в нашей истории грудного вскармливания, которое продолжалось всего 30 дней и оказалось не слишком удачным. Смесь быстро утоляет голод, сытый ребенок хорошо спит. Но эти пластиковые бутылки с теплой и отвратительно пахнущей жижей внутри были как признание моего собственного бессилия.

Находиться на руках у матери и пить синтетическое молоко из силиконовой соски для ребенка — примерно как для взрослого обниматься с близким человеком, но по скайпу.

Эта ситуация меня категорически не устраивала, искусственным смесям я решила объявить войну.

Пока дочь дремала возле груди, я начала штудировать профильные сайты в попытке понять, почему молока так мало. Довольно быстро стало ясно, что дочь неправильно берет грудь — пытается пить как из соски (вероятно, этому она научилась в роддоме, где детей докармливали смесями, несмотря на просьбы родителей не делать этого). В результате лактацию удалось разогнать при помощи молокоотсоса. На кормления ребенка уходил весь день: попытка грудного вскармливания — сцеживание — докорм сцеженным молоком — смесь при необходимости — и все сначала… Плюс регулярные ночные сцеживания (под утро вырабатывается много молока и им удобно докармливать малыша вечером, когда молока мало). В таком режиме мы жили 2 или 3 недели. Молока наконец стало хватать, но это было преимущественно сцеженное молоко.

Полная победа

Так как сил слушать жужжание молокоотсоса уже не было, я решила вызвать консультанта по грудному вскармливанию. Встреча оказалась полезной: меня научили ручному сцеживанию, что помогло также понять, как именно ребенок должен захватывать грудь, чтобы получить максимум молока. Еще через 3 недели упорной борьбы мы полностью перешли на грудное вскармливание, выбросив банку смеси, которая испортилась за ненадобностью.

Да, у кого-то все получается само собой, а кому-то приходится проявить упорство и потрудиться. Но оно того стоит, ведь грудное молоко для ребенка — не только еда. Это чувство абсолютной защищенности (малыш может спать у груди, даже когда в соседней квартире работает перфоратор). Это способ забыть о боли, когда режутся зубы или пришлось пережить медицинское вмешательство. Это «прививка» от аллергии и некоторых хронических заболеваний. Это близость к родному человеку, которую сложно достичь другими способами. Все это вряд ли найдешь в пластмассовой банке с искусственной смесью.