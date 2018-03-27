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Пожарная безопасность: что нужно знать детям
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Пожарная безопасность: что нужно знать детям 

Детстрана.ру 2 часа назад
Фото: Детстрана.ру
По следам трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» мы собрали главные правила поведения при пожаре для детей. Очень надеемся, что они никогда не пригодятся, но усвоить их необходимо.

Как говорить с детьми о пожарной безопасности?

Это зависит от возраста ребенка. Дошкольникам подойдут рассказы в игровой форме, сказки, инсценировки, домашние спектакли. Младшим школьникам нужно организовывать тематические классные часы и вместе рисовать планы эвакуации из дома и школы. Старшеклассникам помимо прочего можно устроить встречу с сотрудниками МЧС и пожарной части, устроить квест-эвакуацию по нарисованному плану.

На какие вопросы ребенок должен знать ответ?

Что делать, если в квартире пожар?
По какому номеру нужно звонить?
Можно ли играть со спичками и зажигалками?
Можно ли самостоятельно включать электроприборы или трогать их мокрыми руками?
Чем можно и нельзя тушить пожар?

Что нужно делать при пожаре?

  • Немедленно уйти из квартиры или другого помещения. Если это невозможно, выйти на балкон и громко звать на помощь
  • Позвонить по телефону 01 и вызвать пожарных
  • Обратиться к соседям, попросить помощи
  • Сохранять спокойствие
  • Знать, что дым опаснее огня. Если его много, немедленно прикрыть нос и рот влажной тряпкой и на четвереньках покинуть помещение.
  • Если очаг возгорания маленький, накинуть на него покрывало, одеяло, пальто
  • Если пламя перекинулось на одежду, нужно тушить его, катаясь по полу
  • Выходить из здания только по лестнице

Чего делать нельзя?

  • Пытаться спрятаться от огня, залезать в шкаф или под кровать
  • Пользоваться лифтом
  • Пытаться потушить пожар самостоятельно
  • Спасать домашних животных, собирать свои вещи и игрушки
  • Паниковать, метаться по помещению
  • Заливать водой горящие электроприборы

Что должен уметь дошкольник:

  • Ясно и четко назвать свое имя, фамилию, адрес
  • Понять, что начался пожар
  • Позвать на помощь взрослых
  • Выбраться из горящего помещения

Что должен уметь школьник:

— все вышеперечисленное, а также вызвать пожарную бригаду

Что должен уметь старшеклассник:

— все вышеперечисленное, а также помочь выбраться другим членам семьи, при необходимости потушить небольшой очаг возгорания
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