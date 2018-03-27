Пожарная безопасность: что нужно знать детям 

По следам трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» мы собрали главные правила поведения при пожаре для детей. Очень надеемся, что они никогда не пригодятся, но усвоить их необходимо.
Как говорить с детьми о пожарной безопасности?
Это зависит от возраста ребенка. Дошкольникам подойдут рассказы в игровой форме, сказки, инсценировки, домашние спектакли. Младшим школьникам нужно организовывать тематические классные часы и вместе рисовать планы эвакуации из дома и школы. Старшеклассникам помимо прочего можно устроить встречу с сотрудниками МЧС и пожарной части, устроить квест-эвакуацию по нарисованному плану.
На какие вопросы ребенок должен знать ответ?
Что делать, если в квартире пожар?
По какому номеру нужно звонить?
Можно ли играть со спичками и зажигалками?
Можно ли самостоятельно включать электроприборы или трогать их мокрыми руками?
Чем можно и нельзя тушить пожар?
Что нужно делать при пожаре?
- Немедленно уйти из квартиры или другого помещения. Если это невозможно, выйти на балкон и громко звать на помощь
- Позвонить по телефону 01 и вызвать пожарных
- Обратиться к соседям, попросить помощи
- Сохранять спокойствие
- Знать, что дым опаснее огня. Если его много, немедленно прикрыть нос и рот влажной тряпкой и на четвереньках покинуть помещение.
- Если очаг возгорания маленький, накинуть на него покрывало, одеяло, пальто
- Если пламя перекинулось на одежду, нужно тушить его, катаясь по полу
- Выходить из здания только по лестнице
Чего делать нельзя?
- Пытаться спрятаться от огня, залезать в шкаф или под кровать
- Пользоваться лифтом
- Пытаться потушить пожар самостоятельно
- Спасать домашних животных, собирать свои вещи и игрушки
- Паниковать, метаться по помещению
- Заливать водой горящие электроприборы
Что должен уметь дошкольник:
- Ясно и четко назвать свое имя, фамилию, адрес
- Понять, что начался пожар
- Позвать на помощь взрослых
- Выбраться из горящего помещения
Что должен уметь школьник:
— все вышеперечисленное, а также вызвать пожарную бригаду
Что должен уметь старшеклассник:
— все вышеперечисленное, а также помочь выбраться другим членам семьи, при необходимости потушить небольшой очаг возгорания