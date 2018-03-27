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«Ненастоящая семья»: Сергея Лазарева снова атакуют бестактными вопросами
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«Ненастоящая семья»: Сергея Лазарева снова атакуют бестактными вопросами 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Популярный российский исполнитель Сергей Лазарев снова спровоцировал в социальной сети разговоры, касающиеся таинственной матери его сына. А ведь артист лишь хотел похвастаться заметно подросшим наследником, который так трогательно демонстрирует свою любовь к папе.
Известный певец Сергей Лазарев нечасто балует подписчиков своего микроблога новыми снимками и видеороликами с участием маленького сына Никиты. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь каждая подобная публикация вызывает вместо трогательных откликов со стороны умиленных очаровательным мальчиком поклонниц всплеск настоящего негатива в звездном аккаунте, виной которому бестактность вопросов некоторых интернет-пользователей.
Так случилось и на сей раз. Артист, решив похвастаться успехами своего наследника, опубликовал в персональном Инстаграм-аккаунте запись того, как мальчик старательно подписывает разукрашенную картинку с изображением медведя словом «папа». Многие фанаты Лазарева искренне порадовались вместе с ним успехам Никиты. Но нашлись и те, кто счел необходимым пожалеть малыша, якобы лишенного материнской любви. Удивительно, но даже после многочисленных просьб Сергея не копаться в его личной жизни, а наслаждаться лишь творческой, интернет-общественность не оставляет попыток докопаться до сути в интригующем многих поклонников артиста вопросе — кто мама Никиты.
«А где слово «мама»? Мне интересно, что с мамой малыша, есть ли она вообще, как он появился на свет и прочее, у ребенка должна быть в голове полная модель семьи» «Не настоящая эта семья» «Сергей, вы молодец! Сынуля у вас прелесть просто. Многие родители делятся достижениями своих малышей, но к вам прям пристальное внимание» «Извиняюсь! Молодец и мальчик, и папа, и бабушка! Но все ровно какая-то грусть! Как хочется, чтобы у детей были и мама и папа!» «Бедный, без мамы… Лазарев эгоист…» «Очень мило, трогательно как он выводит буквы слово папа» «А где мама? Очень хочется на маму посмотреть!» Сам Сергей никак не реагирует на подобные реплики и лишь изредка просит поклонников соблюдать его право на частную жизнь.
Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 25 Мар 2018 в 6:16 PDT
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