Кети Топурия рассказала о скандалах ее 2-летней дочки

В июне дочке Кети Топурии исполнится три года. Психологи называют этот возраст первым переходным в жизни ребенка. Именно в три года дети начинают активно проявлять свой характер и порой преподносят родителям не очень приятные сюрпризы. Дочь Кети не стала исключением. Оливия уже сейчас устраивает певице скандалы. Например, на днях малышка обиделась на маму за то, что та решила не брать ее на мероприятие.

— поделилась Кети.

Напомним, отцом Оливии является бизнесмен Лев Гейхман , в браке с которым Кети была четыре года и еще столько же встречалась до официальной регистрации отношений. В прошлом году пара развелась, но продолжает поддерживать отношения ради дочери. В настоящий момент Топурия встречается с рэпером Гуфом

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Фото:Instagram