14 правил безопасности, которые спасут ваш дом

14 правил безопасности, которые спасут дом

Невнимательность родителей, неправильное использование электроприборов или их неисправность могут стать причинами пожара. Максимально снизить риски помогут эти 14 правил безопасности.

Бытовая техника и гаджеты делают нашу жизнь комфортнее, но наряду с этим могут стать и причиной серьезных неприятностей, особенно когда в доме есть несовершеннолетние пользователи.

Начните с масштабной проверки Александр Беспалов , руководитель отдела продукции энергетической компании Eaton, рассказал «Летидору», как можно защитить жилье от возникновения чрезвычайных ситуаций.

Найдите свободное время, чтобы тщательно осмотреть состояние домашней электросети и оборудования. Опасность могут вызывать:

• электрический щит,

• оголенные или изношенные провода,

• плохо закрепленные розетки, выключатели,

• устаревшее оборудование и электроприборы.

Эти неисправности могут привести к короткому замыканию, которое особенно часто становится причиной пожаров.

Если ваша квартира находится в доме советской или дореволюционной постройки, есть повод зайти в коммунальную службу или пригласить специалиста для комплексной проверки сети. Избавьтесь от хлама

Проведите генеральную уборку квартиры. Разберите завалы старых вещей в кладовке, по возможности очистите балкон.

Если вы арендуете квартиру, то спрячьте лишние электроприборы или попросите владельца убрать ненужные вам вещи. Отдельно проверьте детскую комнату

Детская — это не место для большого количества гаджетов и лишних декоративных осветительных приборов.

Чаще показывайте детям, как правильно выключать их из розетки — тянуть строго за штепсельную вилку, а не за провод. Не экономьте на безопасности

Изучите вместе со специалистом возможные варианты для установки противопожарного оборудования. Если нет возможности приобрести несколько видов приборов, присмотритесь к устройствам комплексной защиты от пожара, вызванного электрическими неисправностями.

Они защищают от большинства опасностей, связанных с электричеством в доме: тепловые перегрузки, утечки тока, короткие замыкания или другие проблемы в работе электросети. В случае опасности устройство самостоятельно отключит питание и предотвратит чрезвычайную ситуацию.

Так выглядит устройство комплексной защиты от пожара, вызванного электрическими неисправностями

Приобретайте новые энергоэффективные электрические приборы. Старайтесь не брать б/у и не экспериментировать с ремонтом испорченной техники.

Кроме того, современные устройства обычно оснащены полезной функцией автоматического отключения.

Мелкую бытовую технику (блендер или чайник) установите там, где дети не смогут до нее дотянуться.

Часть крупногабаритной техники имеет смысл сделать встроенной: если холодильник, стиральную машину и духовой шкаф скрыть за мебельными дверцами, то они не будут привлекать лишнего внимания.

Для блокировки дверей шкафов и ящиков подойдут специальные замки-блокираторы. Прячьте провода

Заезжаете в новую квартиру или затеяли ремонт? Попросите специалистов спрятать провода в стенах, кабель — в плинтусе.

Если вы живете в съемном жилье, а у вас на полу лежит телевизионный или интернет-кабель, придумайте ему защиту. Можно использовать специальные коробы, крючки для стен и другие виды креплений.

Обязательно установите заглушки на все доступные для детей розетки. Уделите внимание оснащению ванной комнаты

Вода, как известно, отличный электропроводник, поэтому рядом с ней нужно особенно аккуратно использовать электроприборы.

Не храните близко к источнику воды фен и электробритву, а также старайтесь не использовать гаджеты в ванной комнате. По возможности отключайте стиральную машину от сети сразу после использования. Не допускайте перегрузки сети

Не включайте все мощные электроприборы (чайник, микроволновую печь и стиральную машину) одновременно.

Электропроводка вашей квартиры может не выдержать нагрузки.

В лучшем случае (при наличии автоматического выключателя и/или других устройств защиты) произойдет отключение техники.

В худшем может произойти возгорание из-за перегрева электропроводки. Используйте безопасные отделочные материалы

Если вы планируете ремонт, старайтесь использовать огнестойкие и нетоксичные материалы. Особенно внимательно стоит подбирать обои и напольные покрытия для детской комнаты. Никогда не забывайте об этих шести важных пунктах

· Не оставляйте детей без присмотра и повторяйте с ними правила пожарной безопасности в игровой форме;

· Заведите дома огнетушитель, распечатайте памятки, запишите телефоны экстренных служб;

· Используйте электроприборы в соответствии с инструкцией, ведь новая техника сложна и требует определенных правил установки и эксплуатации;

· Не перекладывайте ответственность за свою безопасность на владельцев жилья, если вы снимаете квартиру. Обеспечьте не только уют, но и безопасное проживание близким людям;

· Выключайте все нагревательные приборы, когда уходите из дома;

· Отключайте приборы, которым не нужно электричество (телевизор, микроволновка), если вы надолго покидаете квартиру.