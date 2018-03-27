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Аврора рассказала, стоит ли родителям давать ребенку деньги за хорошие оценки
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Аврора рассказала, стоит ли родителям давать ребенку деньги за хорошие оценки 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
В своем интервью «Летидору» известная телеведущая призналась, что ее, как и многих других родителей, коснулась ситуация, когда ребенка необходимо как-то стимулировать к учебе. И Аврора нашла такой способ.
Мы даже переходили на систему оплаты хороших оценок в 3-4 классе. Потом перешли на систему накопления денег на подарки. Мы говорим Авроре, что за хорошие итоговые оценки она получит телефон или мы вместе поедем куда-нибудь,
сказала телеведущая.
Фото: inst@avrora_tv  Аврора не видит в таких подарках ничего плохого. Более того, звездная мама считает подобную «воспитательную тактику» полезной для нормального процесса взросления ребенка:
Человек с детства приучается к тому, что он трудится, что его труд оплачивается. Это прекрасно, на мой взгляд.
О том, какие подарки могут порадовать ребенка, и как ужиться с непростым характером подростка, читайте в полной версии интервью ЗДЕСЬ. Фото:Instagram@avrora_tv
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