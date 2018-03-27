Аврора рассказала, стоит ли родителям давать ребенку деньги за хорошие оценки

В своем интервью «Летидору» известная телеведущая призналась, что ее, как и многих других родителей, коснулась ситуация, когда ребенка необходимо как-то стимулировать к учебе. И Аврора нашла такой способ.

Мы даже переходили на систему оплаты хороших оценок в 3-4 классе. Потом перешли на систему накопления денег на подарки. Мы говорим Авроре, что за хорошие итоговые оценки она получит телефон или мы вместе поедем куда-нибудь,

сказала телеведущая.

Фото: inst@avrora_tv Аврора не видит в таких подарках ничего плохого. Более того, звездная мама считает подобную «воспитательную тактику» полезной для нормального процесса взросления ребенка:

Человек с детства приучается к тому, что он трудится, что его труд оплачивается. Это прекрасно, на мой взгляд.

О том, какие подарки могут порадовать ребенка, и как ужиться с непростым характером подростка, читайте в полной версии интервью ЗДЕСЬ. Фото:Instagram@avrora_tv