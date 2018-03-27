Аврора: «Я готова поощрять свою дочь за хорошие оценки»

Говорят, о родителях лучше всего расскажут не они сами, а детские праздники, которые они организовывают для своих детей, и их реакция на категоричное заявление ребенка: «Не хочу делать домашнее задание и не буду!».

Уж кто-кто, а телеведущая Аврора — дока по части подобных проверок на прочность. Во-первых, она мама дочери подростка (ее также зовут Аврора). Во-вторых, с недавних пор она стала вести программу «Большие праздники» на телеканале «Карусель»!

Аврора, по-моему, для каждого родителя детский день рождения — это настоящая головоломка. Притом часто абсолютно нерешаемая…

Согласна. Мысль: «А что бы эдакое придумать?» возникает не только раз в году накануне дня рождения, а каждые выходные, когда ты целый день проводишь вместе с ребенком. И, честно говоря, не всегда в голове находятся эти идеи… Этот опыт нужно приобрести, нужно где-то его почерпнуть, нужно, чтобы кто-то с тобой им поделился.

Так сложилось, что все мои подруги только сейчас обзавелись потомством. То есть мне этот опыт негде было почерпнуть.

А сейчас, несмотря на то что программа «Большие праздники» выходит всего третий месяц, я поймала себя на мысли, что столько креативных идей по части детских праздников не было у меня никогда! Я даже в какой-то степени жалею, что моей дочери в этом году исполнится уже 14 лет (смеется).

А ведь для вас детская программа — дебют.

Знаете, мне всегда хотелось поработать над детскими программами, но вот как-то не складывалось. Да и, если честно, я побаивалась. Когда представители телеканала «Карусель» предложили мне попробовать, я сначала немного скептически отнеслась к этой идее — получится или нет, как все это будет выглядеть в итоге… Ведь одно дело играть со своим ребенком, а другое — играть с чужими детьми. Но все получилось!

Вы общаетесь со многими героями, выслушиваете их пожелания относительно праздников. Вам не кажется, что современные дети стали более требовательными и избирательными, чем ребята лет 20 назад?

Ну это реалии нашего времени — что поделать? Огромное количество рекламы, сильно расслоилось общество… Сами видите, в одном классе учатся дети, родители которых могут позволить им подарить дорогущий смартфон, и есть те, чьи папы и мамы не могут себе этого позволить или не считают нужным делать такие презенты.

У нас с дочкой возникают разговоры по этому поводу. Например, она говорит, что ее подружке подарили новенький гаджет, хотя девочка очень плохо учится. Аврора удивляется: «А вот вы мне говорите, что купите подарок, только если я буду хорошо учиться!»

Я ей отвечаю: «Да, и это правило по-прежнему будет у нас работать.

Не будет никаких подарков за тройки, не будет подарков, если не будет достижений, потому что это твоя работа, это фактический твой заработок!»

То есть вы за то, чтобы поощрять ребенка промежуточными подарками между днем рождения и Новым годом?

Да. Кстати, мне очень нравится, что концепция нашей программы схожа с моей личной. В «Больших праздниках» мы предлагаем родителям отмечать не только серьезные или привычные даты, а именно поощрять ребенка за какие-то заслуги. Вот, например, один из героев нашей программы выиграл соревнования по плаванию, а другой растил собаку-поводыря, чтобы передать пса слепому человеку. Я считаю, это великолепные достижения, которые достойны того, чтобы их отметить!

Сейчас родителей условно можно разделить на два лагеря — те, кто предпочитает праздновать с королевским размахом, и те, кто за домашние посиделки с тортиками. Вам какой вариант больше по душе?

У Авроры день рождения в июне, поэтому в это время мы всегда на море. Каждый год в Черногории у нас примерно одна и та же компания собирается. Это всегда очень уютный и домашний праздник, где все просто и всем весело.

Да, конечно, дочь бывает на громких и шикарных праздниках своих одноклассников, но она в этом смысле не завистливая.

А как насчет подарков? Что может порадовать современную девочку-подростка?

Сейчас Аврору интересуют гаджеты, поездки и приключения. То есть в качестве подарка за хорошо оконченный год ее может ждать презент в виде путешествия в другую страну.

То есть подарок в виде увлажнителя воздуха — это не ваша история?

Точно не наша (смеется). Дети и бытовые вещи — понятия несовместимые. Это мы, взрослые, в состоянии это оценить. Будете смеяться, но на 8 Марта я предложила Алексею (муж телеведущей — Прим.ред.) подарить мне навороченную кастрюлю! Это смешно, потому что еще несколько лет назад или в Советском Союзе — это был прикол, типа купил жене сковородку. А сейчас мы этому радуемся!

Но дети — это другое, они не оценят ни новый матрас, ни новую микроволновку. Нужно понимать это.

Гаджеты, поездки — другое дело. Вот мы например анонсируем это и говорим Авроре, что за хорошие итоговые оценки она получит телефон или мы вместе поедем куда-нибудь. Мне кажется, это очень эффективный стимул для отличной учебы!

Ну, гаджет — это необходимое, путешествие — это новые впечатления. А как вы относитесь к стимулированию детей деньгами?

Мы даже переходили на систему оплаты хороших оценок в 3-4 классе. Потом перешли на систему накопления денег на подарки.

Человек с детства приучается к тому, что он трудится, что его труд оплачивается. Это прекрасно, на мой взгляд.

Мы еще и социальное неравенство взращиваем (смеется): показываем на какого-нибудь бомжа на улице и говорим: «Вот, он не учился в школе!»

Ну а что делать? Приходится разными способами заинтересовывать ребенка и стимулировать его к учебе.

Есть ли у вас какое-то ограничение по тратам на подарки?

Это известный факт: чем дети старше, тем подарки дороже. Пока какого-то лимита нет, но и Аврора не просит чего-то сверхъестественного — не заходит речи ни о космическом корабле, ни о «Бентли» (смеется).

Единственное, у нас несколько месяцев назад случалась неприятная история с подарком. Аврора очень давно хотела собаку.

Мы с мужем решили ей подарить щенка джек-рассела на Новый год.

Дочь к этому событию очень готовилась: подсчитала бюджет на пса, выяснила, где прививку ему сделать. Потом мы решили пойти сдать анализы на аллергию (Аврора — аллергик) и выяснилось, что у нее очень сильная аллергия на собак. Это было таким ударом, она очень расстроилась, приуныла даже…

Авроре скоро исполнится 14 лет. Это самый что ни на есть переходный возраст. Возникают ли у вас какие-то сложности, недопонимания с дочкой?

Такого, что «уйду из дома», «вы меня не понимаете» у нас нет. Бывает, что иногда она начинает забивать на уроки, на домашнюю работу. Потом у нее портятся оценки и, соответственно, наши отношения, потому что мы ее ругаем. Она уверяет, что все исправит, но потом не исправляет (улыбается). Но это обычная история, это нормальный процесс.

Мы стали давать ей больше свободы. Но иногда дочь плохо к ней относится.

Помню, в 1 или 2 классе она мне заявила: «Я устала, поэтому домашнее задание делать не буду!» Я говорю: «В смысле не будешь?» Вот мне за все школьные годы даже в голову такого не приходило, что можно задания не делать!

И как вы решили эту проблему?

Вот и придумываем разные способы мотивации к учебе! (смеется) Стараемся участвовать в ее жизни. Завтра у Авроры будет премьера фильма, который они сняли своей группой (дочь ходит в киношколу, где учится на режиссера). Я даже снялась у них в эпизоде.

Аврора, а вам не кажется, что современные родители стали очень одержимыми всем, что связано с детьми?

Невозможно сравнивать мое детство и детство Авроры. Это две разные жизни. Вот мои родители не устраивали для меня суперпраздников — максимум гости дома и тортики. Я сама записывалась на кружки, сама ходила в школу, сама без напоминаний делала домашнее задание.

Казалось, что родители все время были на работе и занимались своими делами.

А сейчас все такие продвинутые — с удовольствием читают книги по воспитанию детей, ходят на тренинги, водят детей по секциям. Все хотят для своего ребенка самое лучшее. На мой взгляд, это замечательно! Уж лучше так, чем дети будут расти сами по себе.

Фото: архив телеканала «Карусель», Instagram@avrora_tv; Instagram@avroratreyman