Почему нужно выяснять отношения без детей

Почему родители должны выяснять отношения без детей

Любовь, привязанность, нежность, забота: всё это становится воспоминанием для пар, которые решили расстаться. Нередко начинаются настоящие семейные войны. Словесные пули летят друг в друга и рикошетом попадают в детей.

Любовь, привязанность, нежность, забота: всё это становится воспоминанием для пар, которые решили расстаться. Нередко начинаются настоящие семейные войны. Словесные пули летят друг в друга и рикошетом попадают в детей. Муки выбора

Психолог и консультант проекта «С детьми не разводятся» Мария Шапошникова рассказала о том, почему обидные слова, которые мамы и папы адресуют друг другу, так ранят детей.

Какое именно поведение наносит тяжкий вред маленьким членам семьи?

Мария Шапошникова: Самая распространённая ситуация — когда родители обвиняют друг друга в своей несложившейся семейной жизни и перетягивают сына или дочь каждый на свою сторону. «Твой отец — ничтожество и изменник, не общайся с ним!» — говорит мама. «Твоя мать — истеричка и дура, так ей это и передай!» — вторит папа. Нередко к этому хору подключаются и родственники, которые тоже активно ищут виноватых.

Что в такой ситуации на душе у ребёнка, взрослых волнует мало. А он тем временем чувствует растерянность, злость, страх перед неустойчивым миром. И ладно бы, если бы этот период длился недолго. В конце концов, для окончательного разрыва людям и правда необходимо друг на друга хорошенько разозлиться. Если острый период сменился периодом нейтралитета и сотрудничества, ребёнок может привыкнуть к решению родителей.

Но проблема в том, что нередко такие воинственные отношения длятся годами. Люди развелись, уже и новые семьи существуют, а взаимная ненависть поддерживает боевую готовность. Это значит, что отношения этих людей не закончились. Они продолжают зависеть друг от друга и жить бурной эмоциональной жизнью, полной обиды и ненависти. —

Что при этом чувствует ребёнок?

— Надо хорошо понимать, что, пока родители воюют, внутри ребёнка тоже происходит война. Та часть, которая любит маму, воюет с той частью, которая любит папу. И поскольку обе любви сильны, изнуряющая борьба может происходить очень долго. Ребёнок не может отказаться любить родителей, но и не знает, чью сторону принять. Именно поэтому противостояние родителей — это всегда боль, ведь два главных и любимых человека однажды начинают утверждать, что второго любить не за что. Лучше, наоборот, ненавидеть.

Чувство вины перед родителями за то, что не получается сделать выбор, — это самое малое, что может происходить с ребёнком. Неуверенность в себе, агрессия, депрессия, уход в болезни — продолжение этой истории. Пытаясь разрешить конфликтную ситуацию, дети принимают сложные решения. Так, чтобы не расстраивать лишний раз маму, сын отказывается от встречи с отцом, по которому скучает. Мама при этом может злорадно говорить, что папа не хочет его видеть. Она даже не предполагает, что сын приносит себя в жертву. Другой ребёнок принимает решение долго и трудно болеть, потому что, когда он болеет, родители объединяются и перестают враждовать.

Пытаясь разрешить конфликтную ситуацию, дети принимают сложные решения. Так, чтобы не расстраивать лишний раз маму, сын отказывается от встречи с отцом, по которому скучает. Мама при этом может злорадно говорить, что папа не хочет его видеть. Она даже не предполагает, что сын приносит себя в жертву. Тяжкий груз Третий принимает решение не любить этих склочных родителей, обесценивает их авторитет и ищет поддержки в дурной компании. Когда два любимых человека ругают друг друга, ребёнок либо заходит в эмоциональный тупик, так как не может принять чью-то сторону, либо находит «виноватого» и обрушивает свой гнев на него. При этом «виноватый» не всегда объективно не прав. У детей свои критерии справедливости. Папу может быть жалко, потому что он пьяненький и тихий. А мама виновата, потому что злая на папу и вечно недовольная. Если родители продолжают обвинять друг друга, то ребёнок переносит эти обвинения на себя. Когда родители унижают и оскорбляют друг друга, ему просто «не в кого» быть хорошим. Его самооценка и самоуважение неизбежно падают.

— Какие последствия в далёкой перспективе могут быть, если ребёнок стал свидетелем постоянных конфликтов разводящихся родителей?

— Чем короче период «военных действий», тем меньше деструктивного влияния эта война оказывает на психику ребёнка. Так, к примеру, бурный развод, перешедший в родительское партнёрство и сотрудничество, гораздо благоприятнее сказывается на психике ребёнка, чем сохранение отношений в браке с постоянными претензиями друг к другу. Дети, пережившие стресс качественного родительского развода, через полгода чувствуют себя лучше, чем те, которые видят постоянно ругающихся родителей.

Для повзрослевших детей, переживших травматичный развод родителей, тема отношений может всю жизнь оставаться напряжённой. Правда, решения могут быть разные. Одни всю жизнь цепляются за единственные, но некачественные отношения только потому, что боятся сделать несчастными своих детей (так как сами были несчастны после развода родителей). Другие, наоборот, привыкают решать проблемы отношений разрывом, то есть при любых семейных трудностях готовы разводиться. То же и в отношении будущих детей.

Для повзрослевших детей, переживших травматичный развод родителей, тема отношений может всю жизнь оставаться напряжённой. К примеру, если отец ребёнка ушёл и даже не обещал вернуться, то и выросший мальчик тоже вряд ли будет брать на себя родительскую ответственность. Девочка будет бояться заводить семью, не веря в стабильность существования этой структуры.

Кроме того, если ребёнок переживал длительный, тяжёлый стресс, то и последствия для личности могут быть тяжёлыми: от депрессивных состояний до агрессивного, психопатического поведения. Всё зависит от тяжести травмы и личностной предрасположенности. Важный разговор

— Как помочь детям, которые стали свидетелями травматичного развода?

— В этом случае не обойтись без профессиональной помощи. К счастью, сейчас много специалистов, готовых и способных работать с последствиями травматичных переживаний. Психологи, психотерапевты, социальные педагоги владеют навыками такой помощи. Если специалисты недоступны, то вся ответственность ложится на близкое окружение. Можно привлечь близких родственников или друзей семьи, тех людей, которым вы доверяете.

Прежде всего не бойтесь разговаривать с ребёнком о его переживаниях. До того, как отвлекать ребёнка от негатива, обязательно выслушайте его сомнения, страхи, тревоги. Объясните самым простым языком, что всё случившееся произошло не из-за него, а по решению взрослых людей. Чем больше ребёнок задаёт вопросов относительно ситуации, тем лучше.

Прежде всего не бойтесь разговаривать с ребёнком о его переживаниях. До того, как отвлекать ребёнка от негатива, обязательно выслушайте его сомнения, страхи, тревоги. Объясните самым простым языком, что всё случившееся произошло не из-за него, а по решению взрослых людей. Не отмахивайтесь от этих вопросов, старайтесь говорить, как есть, но без лишнего обвинения друг друга. Скажите, что папа и мама больше не могут жить вместе. У взрослых так бывает. Но они по-прежнему остаются его родителями и любят его.

Хорошо, когда сохраняются определённые традиции и привычные ритуалы. Например, если ребёнок каждые каникулы ездил к бабушке, не стоит его этого лишать. Если в семье было принято ставить ёлку на Новый год, поддержите эту замечательную традицию, даже если раньше это была не ваша обязанность. Привычные действия и явления делают изменившийся мир узнаваемым и более родным.

— У родителей часто эмоции рвутся наружу, хочется друг друга обвинить. Что делать и как выяснять отношения, чтобы не задеть ребёнка?

— Есть такой эмоциональный компонент процесса сепарации (расставание, обретение независимости. — Ред.) как агрессия. По сути, вы должны сделать когда-то важного для себя человека малоценным и незначительным. А для этого нужна злость. Как проявляется эта злость в каждом индивидуальном случае — это уже вопрос культуры, темперамента и адекватности.

Ребёнок же не хочет расставаться со своими родителями, он хочет любить их. Поэтому основное и самое главное правило: все выяснения отношений должны проходить без ребёнка. Если вы боитесь за своё эмоциональное состояние — не участвуйте в агрессивных спорах вообще. Уходите. Если вы находите в этом определённую разрядку и продолжение эмоциональных отношений — делайте это без детей.