Высказывания Макаренко, которые актуальны сегодня

Антон Семенович Макаренко — выдающийся советский педагог, прежде всего известный своей успешной работой с несовершеннолетними нарушителями и беспризорными детьми. Коммуны, организованные Макаренко, выпустили в мир около 3000 воспитанников, бывших бродяг и рецидивистов, из которых ни один не попал в заключение повторно!

При жизни Макаренко его педагогика считалась опальной и осуждалась властью. Лишь многие десятилетия спустя, в 1988 году, его деятельность была признана ЮНЕСКО . Антон Макаренко наряду с Марией Монтессори, Джоном Дьюи и Георгом Кершенштейнером стал педагогом, определившим способ педагогического мышления в XX веке.

«Родительское требование к себе, родительское уважение к своей семье, родительский контроль над каждым своим шагом — вот первый и самый главный метод воспитания» «Летидор» вспоминает пять высказываний выдающегося педагога, которые заставят любого родителя пересмотреть свои методы воспитания.

«Воспитание детей — это легкое дело, когда оно делается без трепки нервов, в порядке здоровой, спокойной, нормальной, разумной и веселой жизни. Я как раз видел всегда, что там, где воспитание идет без напряжения, там оно удается» Сложно не согласиться с великим педагогом: воспитание ребенка невозможно без работы над собой. Если с поведением ребенка что-то не так, возможно, стоит внимательнее взглянуть на себя, ведь дети берут пример со своих родителей!

Здоровая семья, где царят любовь, доверие и взаимопонимание — вот идеальная система воспитания, по мнению Макаренко. Ведь воспитание — это не наука, а сама жизнь. Если вы привыкли искать ответы на вопросы в книгах по воспитанию, на родительских форумах или в кабинетах психолога, возможно, вам стоит взглянуть на воспитание с другой стороны.

«Не самодурство, не гнев, не крик, не мольба, не упрашиванье, а спокойное, серьезное и деловое распоряжение — вот что должно внешним образом выражать технику семейной дисциплины… А если вы еще научитесь различать действительные и фиктивные потребности детей, то вы и сами не заметите, как ваше родительское распоряжение сделается самой милой и приятной формой дружбы между вами и ребенком» Искреннее участие в жизни ребенка, внимание и время, проведенное вместе, способно рассказать о нем больше любого психолога.

Современные психологи назвали бы это установлением границ, и это то, без чего невозможно обойтись, если вы хотите вырастить полноценную личность, а не избалованного и инфантильного взрослого. Как истинный гуманист, Макаренко был категорически против телесных наказаний, и это притом, что его воспитанниками были малолетние преступники!

Наказание — это всегда поражение родителя, который не смог правильно установить границы дозволенного в общении с ребенком.

«Пусть с юных лет в сердце ребенка живет тревога за родную мать, отца, бабушку и дедушку; пусть грустит и болит детское сердце, если у родных что-то неблагополучно, пусть ночью не спит ребенок, думая о матери и отце. Не оберегайте его от этих тревог, от этой боли: будете оберегать, вырастет человек с каменным сердцем, а в каменном сердце нет места ни для сыновней преданности, ни для отцовской ласки, ни для великих идеалов» И уж точно не стоит наказывать ребенка, чтобы отомстить ему за проступок — это вызовет лишь ненависть и увеличит пропасть непонимания.

Порой стремление родителей уберечь свое чадо от всего на свете переходит все границы. Любая негативная эмоция воспринимается как трагедия, от которой ребенка непременно стараются оградить. И как бы ни было сложно родителям, нужно помнить:

«Точный режим детского дня — совершенно необходимое условие воспитания… Привычка к точному часу — это привычка к точному требованию к себе» лишая ребенка возможности испытывать негативные эмоции, мы мешаем его мозгу развиваться и взрослеть.

Под этими словами готовы подписаться абсолютно все психологи и педиатры. Режим дня необходим не только малышам, но и абсолютно любому ребенку школьного возраста. Задача родителя — построить день ребенка так, чтобы времени хватало на все: учебу, общение с друзьями и развлечения.

«Детство не должно быть постоянным праздником — если нет трудового напряжения, посильного для детей, для ребенка останется недоступным и счастье труда» Четкий распорядок дня дисциплинирует и дает уверенность в себе.

Обязательно найдется кто-то, кто готов будет поспорить, что детство для того и есть, чтобы быть беззаботным. Но умение обслуживать себя и оказывать посильную помощь родителям — важный этап в развитии ребенка. Вот только добиваться этого наказаниями и нравоучениями вряд ли возможно.

Ребенок будет сам с удовольствием помогать, если в семье царят теплые и уважительные отношения между всеми ее членами.