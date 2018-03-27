Высказывания Макаренко, которые актуальны сегодня 

Антон Семенович Макаренко — выдающийся советский педагог, прежде всего известный своей успешной работой с несовершеннолетними нарушителями и беспризорными детьми. Коммуны, организованные Макаренко, выпустили в мир около 3000 воспитанников, бывших бродяг и рецидивистов, из которых ни один не попал в заключение повторно!
При жизни Макаренко его педагогика считалась опальной и осуждалась властью. Лишь многие десятилетия спустя, в 1988 году, его деятельность была признана ЮНЕСКО. Антон Макаренко наряду с Марией Монтессори, Джоном Дьюи и Георгом Кершенштейнером стал педагогом, определившим способ педагогического мышления в XX веке.
«Летидор» вспоминает пять высказываний выдающегося педагога, которые заставят любого родителя пересмотреть свои методы воспитания.
«Родительское требование к себе, родительское уважение к своей семье, родительский контроль над каждым своим шагом — вот первый и самый главный метод воспитания»
Сложно не согласиться с великим педагогом: воспитание ребенка невозможно без работы над собой. Если с поведением ребенка что-то не так, возможно, стоит внимательнее взглянуть на себя, ведь дети берут пример со своих родителей!
«Воспитание детей — это легкое дело, когда оно делается без трепки нервов, в порядке здоровой, спокойной, нормальной, разумной и веселой жизни. Я как раз видел всегда, что там, где воспитание идет без напряжения, там оно удается»
Здоровая семья, где царят любовь, доверие и взаимопонимание — вот идеальная система воспитания, по мнению Макаренко. Ведь воспитание — это не наука, а сама жизнь. Если вы привыкли искать ответы на вопросы в книгах по воспитанию, на родительских форумах или в кабинетах психолога, возможно, вам стоит взглянуть на воспитание с другой стороны.
Искреннее участие в жизни ребенка, внимание и время, проведенное вместе, способно рассказать о нем больше любого психолога.
«Не самодурство, не гнев, не крик, не мольба, не упрашиванье, а спокойное, серьезное и деловое распоряжение — вот что должно внешним образом выражать технику семейной дисциплины… А если вы еще научитесь различать действительные и фиктивные потребности детей, то вы и сами не заметите, как ваше родительское распоряжение сделается самой милой и приятной формой дружбы между вами и ребенком»
Современные психологи назвали бы это установлением границ, и это то, без чего невозможно обойтись, если вы хотите вырастить полноценную личность, а не избалованного и инфантильного взрослого. Как истинный гуманист, Макаренко был категорически против телесных наказаний, и это притом, что его воспитанниками были малолетние преступники!
Наказание — это всегда поражение родителя, который не смог правильно установить границы дозволенного в общении с ребенком.
И уж точно не стоит наказывать ребенка, чтобы отомстить ему за проступок — это вызовет лишь ненависть и увеличит пропасть непонимания.
«Пусть с юных лет в сердце ребенка живет тревога за родную мать, отца, бабушку и дедушку; пусть грустит и болит детское сердце, если у родных что-то неблагополучно, пусть ночью не спит ребенок, думая о матери и отце. Не оберегайте его от этих тревог, от этой боли: будете оберегать, вырастет человек с каменным сердцем, а в каменном сердце нет места ни для сыновней преданности, ни для отцовской ласки, ни для великих идеалов»
Порой стремление родителей уберечь свое чадо от всего на свете переходит все границы. Любая негативная эмоция воспринимается как трагедия, от которой ребенка непременно стараются оградить. И как бы ни было сложно родителям, нужно помнить:
лишая ребенка возможности испытывать негативные эмоции, мы мешаем его мозгу развиваться и взрослеть.
«Точный режим детского дня — совершенно необходимое условие воспитания… Привычка к точному часу — это привычка к точному требованию к себе»
Под этими словами готовы подписаться абсолютно все психологи и педиатры. Режим дня необходим не только малышам, но и абсолютно любому ребенку школьного возраста. Задача родителя — построить день ребенка так, чтобы времени хватало на все: учебу, общение с друзьями и развлечения.
Четкий распорядок дня дисциплинирует и дает уверенность в себе.
«Детство не должно быть постоянным праздником — если нет трудового напряжения, посильного для детей, для ребенка останется недоступным и счастье труда»
Обязательно найдется кто-то, кто готов будет поспорить, что детство для того и есть, чтобы быть беззаботным. Но умение обслуживать себя и оказывать посильную помощь родителям — важный этап в развитии ребенка. Вот только добиваться этого наказаниями и нравоучениями вряд ли возможно.
Ребенок будет сам с удовольствием помогать, если в семье царят теплые и уважительные отношения между всеми ее членами.