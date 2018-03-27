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3 полезных видео о главных правилах воспитания
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3 полезных видео о главных правилах воспитания 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Воспитание ребенка — дело ответственное и непростое. Маме одновременно приходится быть и психологом, и учителем, и добрым другом. Часто бывает сложно понять, все ли родитель делает правильно, не совершает ли он ошибок в воспитании ребенка, которые потом могут плохо для него обернуться.
Предугадать все возможные сложности, которые могут подстерегать на этом сложном пути, невозможно, как и дать однозначный ответ на решение той или иной проблемы. Но можно попробовать подстраховать себя, освоив несколько основных правил воспитания и общения с детьми.
Мы собрали для вас три видеоролика, темы которых связаны с правилами воспитания. В них поднимаются самые важные проблемы, с которыми родитель часто сталкивается при общении с ребенком, и даются советы, которые помогут вам с этими проблемами справиться.
6 золотых правил воспитания
В этом видеоролике собраны основные правила воспитания, которые считаются золотыми. Они будут полезны каждой маме, папе, бабушке, дедушке и всем, у кого в семье есть дети.
Даже если вы считаете себя опытным родителем, просмотр этого видео не будет для вас лишним. Ведь искусству воспитания детей можно учиться всю жизнь: к каждому ребенку необходим свой подход — и каждый раз родителю приходится заново смотреть на мир глазами малыша.
Как быть, когда ребенок делает все назло
Часто родители сталкиваются с ситуацией: говоришь ребенку, чтобы он перестал себя плохо вести, а он совершено не хочет ничего слушать — и продолжает проказничать специально на виду у мамы с папой.
Как же быть родителю в такой ситуации? Какие слова подобрать, чтобы не скандалить с ребенком и при этом добиться от него понимания и послушания? Пять важных советов на это тему вы найдете в видео.
6 фраз, которые сформируют комплексы у ребенка
Если у вас все-таки назрела конфликтная ситуация в отношениях с ребенком, не спешите его ругать. Сначала нужно разобраться, как правильно разговаривать с малышом в каждой конкретной ситуации, а главное, какие нужно подобрать слова.
Далеко не все слова и фразы можно говорить ребенку, так как некоторые из них могут негативно повлиять на ребенка и вселить в него комплексы.
Вот несколько советов о том, от каких фраз в общении с ребенком родителем нужно воздержаться.
Фото: Shutterstock.com
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