В Петербурге 8-летний мальчик выжил после падения из окна

В Калининском районе Петербурга выпал из окна 8-летний ребенок, сообщил SPB.AIF.RU источник в правоохранительных органах . Несчастный случай произошел в понедельник, 26 марта, на проспекте Металлистов.

По предварительной информации, мальчик стал развлекаться, прохаживаясь по подоконнику открытого окна на третьем этаже. Его мать была занята домашними делами и не заметила этого. В результате ребенок потерял равновесие и упал вниз.

Мальчик выжил, но серьезно пострадал. Его госпитализировали с переломом таза, сотрясением мозга и травмой головы.

В полиции установили, что ребенок, несмотря на свой возраст, не ходит в школу или другие образовательные учреждения.