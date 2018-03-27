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В Петербурге 8-летний мальчик выжил после падения из окна
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В Петербурге 8-летний мальчик выжил после падения из окна 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Калининском районе Петербурга выпал из окна 8-летний ребенок, сообщил SPB.AIF.RU источник в правоохранительных органах. Несчастный случай произошел в понедельник, 26 марта, на проспекте Металлистов.
По предварительной информации, мальчик стал развлекаться, прохаживаясь по подоконнику открытого окна на третьем этаже. Его мать была занята домашними делами и не заметила этого. В результате ребенок потерял равновесие и упал вниз.
Мальчик выжил, но серьезно пострадал. Его госпитализировали с переломом таза, сотрясением мозга и травмой головы.
В полиции установили, что ребенок, несмотря на свой возраст, не ходит в школу или другие образовательные учреждения.
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