Восьмилетний ребёнок из Петербурга выпал из окна по недосмотру матери

Серьёзный инцидент произошёл накануне днём, 26 марта, в Калининском районе Петербурга. Восьмилетний мальчик выпал из окна, пока его мать отвлеклась на свои дела.

Восьмилетний мальчик находился дома в около трёх часов дня 26 марта. Мама, которая воспитывает сына в одиночестве, не присматривала за ним, пока ребёнок спокойно прогуливался по подоконнику возле приоткрытого окна. В какой-то момент мальчик оступился, пошатнулся и выпал наружу, пролетел три этажа и сломал тазовые кости. Почти сразу же он был госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести.