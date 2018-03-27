Ещё
Восьмилетний ребёнок из Петербурга выпал из окна по недосмотру матери
Далее:
Читайте также:
Ещё

Восьмилетний ребёнок из Петербурга выпал из окна по недосмотру матери 

Ivyborg.ru 1 час назад
Серьёзный инцидент произошёл накануне днём, 26 марта, в Калининском районе Петербурга. Восьмилетний мальчик выпал из окна, пока его мать отвлеклась на свои дела.
Восьмилетний мальчик находился дома в около трёх часов дня 26 марта. Мама, которая воспитывает сына в одиночестве, не присматривала за ним, пока ребёнок спокойно прогуливался по подоконнику возле приоткрытого окна. В какой-то момент мальчик оступился, пошатнулся и выпал наружу, пролетел три этажа и сломал тазовые кости. Почти сразу же он был госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести.
У правоохранительных органов есть много вопросов к неполной семьей и невнимательной матери. Мальчик, несмотря на возраст, не числится ни в одной из школ Петербурга.
Ivyborg.ru: последние новости
Ракетчикам ЗВО устроили день белорусской кухни‍ Пропавшая два месяца назад девушка из Новгорода нашлась в Ленобласти Часть Выборга остался без холодной воды 21 марта - список адресов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Веры Брежневой новая молодая соперница7
Лазарев показал видео с сыном и озадачил фанатов3
Самые опасные способы сбросить вес
Диагноз по ладони: о каких болезнях говорят руки4
Фанаты не оценили фото Рудковской и Плющенко
Видео
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
01:38
Фруктовые соки признаны смертельно опасными
Еда
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
00:43
Чехова похудела и показала откровенное фото
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение