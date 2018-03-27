Певица Натали показала, как мило ее средний сын заботится о младшем

Известная российская исполнительница Натали в третий раз стала мамой в апреле прошлого года. С тех пор она периодически радует поклонников видео и фото с участием не только старших сыновей — Арсения и Анатолия, но и младшего Жени. Недавно звезда поделилась очень милым видео о том, как ее среднему сыну нравится заботиться о младшем брате. Кажется, что Анатолию совсем не скучно с Женей и он даже готов во всем помогать с ним маме.

А мужчины, оказывается, умеют больше, чем мы о них думаем. Главное, не сказать неосторожно «Не трогай, уронишь!» или «Это не мужское занятие — нянчить малышей»… И, может быть, когда вырастет, будет запросто и без страха заниматься со своими детьми, 😉

написала Натали в подписи к видео.

Публикация от Наталья Рудина (певица Натали💖) (@natali_star74) 23 Мар 2018 в 3:18 PDT «Такие милашки», «Такие зайки! 😍», «Класс! Так трогательно», «Чудо-братишки», «Какая прелесть😍», «Такие лапусики, ❤️❤️❤️ умиляюсь 😍», «Такие хорошенькие, смешные! Здоровья им!», «Мамин помощник», — не смогли сдержать восхищения поклонники. Они добавили, что все сыновья очень похожи на Натали и растут очень красивыми.

Напомним, Натали и ее муж Александр живут в браке с 1991 года. До рождения третьего ребенка она воспитывала двоих детей: сыновей Арсения (родился в 2001 году) и Анатолия. Натали стала мамой в третий раз 7 апреля 2017 года. Малыша назвали Евгением.

Публикация от Наталья Рудина (певица Натали💖) (@natali_star74) 26 Дек 2017 в 8:29 PST Кстати, чуть ранее Натали хвасталась тем, как ее младший сын Женя впервые самостоятельно забрался на стул. Тогда Анатолий тоже был рядом и присматривал, чтобы братик случайно не упал.

Фото: Instagram / @natali_star74

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