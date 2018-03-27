Митрополит Георгий покрестил детей из многодетных семей

фото Сергея ЛотыреваМитрополит Георгий покрестил детей из многодетных семей25 марта митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил таинство крещения младенцев из многодетных семей в Спасском Староярмарочном соборе. Четыре мальчика и шесть девочек из многодетных семей приняли крещение от главы Нижегородской митрополии. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

По завершении таинства крещения митрополит Георгий поздравил родителей и крестных и вручил свидетельства о крещении и подарки от Нижегородской епархии.