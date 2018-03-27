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Митрополит Георгий покрестил детей из многодетных семей
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Митрополит Георгий покрестил детей из многодетных семей 

Нижегородская правда 3 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото Сергея ЛотыреваМитрополит Георгий покрестил детей из многодетных семей25 марта митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил таинство крещения младенцев из многодетных семей в Спасском Староярмарочном соборе. Четыре мальчика и шесть девочек из многодетных семей приняли крещение от главы Нижегородской митрополии. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.
По завершении таинства крещения митрополит Георгий поздравил родителей и крестных и вручил свидетельства о крещении и подарки от Нижегородской епархии.
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