Самые красивые дети знаменитостей (осторожно: рекордная доза умиления)

Будущему наследнику британского престола принцу Джорджу всего 4 года. Но уже сейчас понятно, что малыш растет настоящим красавчиком. Он настолько непосредственный, что, кажется, ему совсем не важно, кто в данную минуту стоит перед ним: президент США или обычная няня. Помимо прочего, Джордж очень обаятельный и не стесняется выражать эмоции, за это его и любят поклонники королевской семьи во всем мире.

Харпер Бекхэм (дочь Виктории и Девида Бекхэмов)

Пухлощёкая милашка Харпер — типичная папина дочка. Дэвид и Виктория всегда мечтали о дочери, но зачать ребенка желаемого пола получилось только с четвертой попытки. Теперь Харпер — главная любимица в семье. Малышке повезло: у нее сразу три старших брата, которые никогда не дадут ее в обиду, и заботливый папа, который втихаря от мамы угостит пончиком. Про маму говорить не будем: и так ведь все понятно.

Уайатт — серьезная девочка. А еще очень скромная и невероятно милая. Родители воспитывают ее в строгости и с ранних лет прививают любовь к спорту и книгам. Во всяком случае, именно по дороге в библиотеку и на тренировки папарацци регулярно фотографируют маленькую модницу.

В своем Instagram Ким Кардашьян нечасто публикует фотографии детей, а зря. У нее подрастает очень красивый сын Сейнт, который в будущем наверняка разобьет сердце какой-нибудь не менее знаменитой девочки вроде дочери Бейонсе. А пока малыш собирает армию фанатов. Поклонники звездного семейства заваливают его комплиментами и создают страницы, на которых публикуют его фото. Интересно, малыш вообще подозревает о том, насколько популярен?

Вообще-то Бенедикт Камбербэтч предпочитает вести довольно закрытый образ жизни. У него нет соцсетей, да и семью актер старается уберегать от пристального внимания со стороны общественности. Тем не менее периодически фотографам все же удается запечатлеть семью во время прогулки с сыном Кристофером. После попадания первых таких снимков в Сеть мальчик мгновенно стал звездой. Он пока мало похож на своего знаменитого отца, но и без того растет очень симпатичным.