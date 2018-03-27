В чем разница между первой и третьей беременностью

Конечно, общего у них гораздо больше, ведь результат — появление на свет любимого малыша. Но и отличия тоже есть. Да и как без них? Ведь у мамы каждый раз — разный опыт, возраст, здоровье и установки.

Первый раз

Реакция окружающих: Наконец-то! Поздравляем!

Главный вопрос: Как красиво и романтично сказать об этом мужу?

Реакция близких: Отдыхай, спи, гуляй, правильно питайся!

Курсы для беременных? Отличная идея!

Одежда для будущих мам? О, да! Сразу после того, как увидели полоски на тесте.

Роды? Всё зависит от настроя мамы!

Всё в первый раз, тревожно, волнительно и интересно. Вы прислушиваетесь к своим ощущениям, состоите в десятках сообществ, точно знаете, что происходит с малышом на каждой неделе и вообще ощущаете себя гуру. У вас есть ответ на все вопросы, разве что медицинской степени не хватает. Вы точно знаете, как будете кормить малыша, где он станет спать и какие психологические приёмы помогут его успокоить. Наслаждайтесь, пока реальность не внесла свои коррективы. Второй раз

Реакция окружающих: За вторым? Молодцы! Сына (дочку) захотели?

Главный вопрос: Как доступно рассказать об этом старшему, чтобы понял? И не разболтал воспитателям в саду?

Реакция близких: Как же ты теперь будешь всё успевать? Ведь старшему нужно внимание!

Курсы для беременных? А смысл? Половина не пригодится, вторая пойдёт совсем не так. Да и с кем старшего оставишь?

Одежда для будущих мам? Пару джинсов придется купить, остальное осталось от прежней беременности.

Роды? Теперь я учту все предыдущие ошибки

Теперь вы всё будете сравнивать с первой беременностью — это любимое развлечение всех мам. Первый раз были растяжки, а сейчас? Первый раз набрала пять килограмм, а сейчас — двенадцать. Вы с ностальгией вспоминаете время, когда могли отдыхать в декрете вволю, спать и наслаждаться прогулками. Сейчас об этом можно только мечтать. А ещё — вы боитесь, что не сможете полюбить второго так же сильно, как первого. Напрасные страхи. и в первые же секунды встречи с малышом вы это поймёте. Третий раз

Реакция окружающих: Ого! Ну вы герои!

Главный вопрос: Как найти на всё время и деньги?

Реакция близких: Ну ничего, старшие будут помогать, они взрослые уже!

Курсы для беременных? Разве что в качестве ведущей курсов.

Одежда для будущих мам? Боже, как ж она надоела! Лучше подумаю, что надену после родов.

Роды? Понятно лишь одно — ничего не понятно вообще. Как пойдут, так пойдут — буду полагаться на врача.

Честно говоря, в хлопотах со старшими вы просто не заметите, как пролетят эти девять месяцев. А время в роддоме станет неким курортом — с одним ребёнком, да без уборки и готовки — почти дом отдыха. А главное правило, которое вы для себя выведите — это то, что никаких правил не существует.

Сложно спрогнозировать, как пройдет беременность, какой характер будет у малыша Сложно, да и не нужно — ведь в этой неопределенности есть своя прелесть. Неизменным будет только одно — вопрос окружающих о том, когда же вы пойдёте за четвертым!