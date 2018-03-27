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Мила Кунис и Эштон Катчер ждут третьего ребенка
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Мила Кунис и Эштон Катчер ждут третьего ребенка 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@_mila_kunis__Мила Кунис и Эштон Катчер ждут третьего ребенкаО радостной новости в звездной семье сообщает австралийское издание NW. Они, в свою очередь, ссылаются на подругу Милы Кунис (34), которая из первых уст узнала о беременности голливудской звезды. Напомним, Мила Кунис и Эштон Катчер (40) воспитывают двоих детей: дочь Уайтт (3) и сына Димитрия, которому в ноябре исполнится два года. Супруги всегда говорили, что хотят быть многодетными родителями и, заметим от себя, имеют для этого все условия. По словам Кунис, для нее важно воспитать детей порядочными людьми: Мы хотим, чтобы они выросли неизбалованными детьми, знающими цену деньгам и труду. И да, мы не хотим вырастить тупиц. Их и так достаточно в этом мире.
Публикация от Mila kunis (@_mila_kunis__) 1 Ноя 2016 в 11:41 PDT  Кстати, недавно голливудская пара огорошила общественность заявлением, что они не собираются оставлять заработанные деньги и имущество детям. Кунис и Катчер намерены завещать все благотворительным организациям, в том числе, чтобы мотивировать отпрысков зарабатывать самостоятельно. Читай также, кто стал новой солисткой группы «ВИА Гра».
Публикация от Бутик для будущих мам Bornsoon (@bornsoon) 26 Мар 2018 в 12:19 PDT
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