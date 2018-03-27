Ещё
Барановская рассказала о детях со сломанной жизнью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Барановская рассказала о детях со сломанной жизнью 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Юлия Барановская призналась, что она строгий родитель. Однако, по ее словам, не до такой степени, чтобы собственными желаниями ломать жизнь своим детям.
Юлия Барановская регулярно выходит в свет, причем нередко компанию ей составляют трое детей. Однако недавно телеведущая посетила вечеринку в гордом одиночестве. Она объяснила: «Сегодня все закончится совсем поздно, а надо не забывать, что завтра школьный день. Я — родитель очень строгий, и даже если мы поздно возвращаемся домой, я не позволяю детям не пойти в школу. Я считаю, что это ответственность, прежде всего их и моя. Когда есть время, сама их отвожу. Сейчас они находятся под присмотром моей сестры, а также моей помощницы, которая со мной уже 13 лет, она очень близкий человек для нашей семьи, мы с ней не расстаемся», — рассказала Барановская.
Помимо работы и светских выходов, Юлия находит время и для занятий с детьми. Так, ведущая водит младшего сына на футбол. Однако серьезно к увлечению наследника не относится и не заставляет его заниматься. По ее мнению, следует прислушиваться к желаниям детей, а не слепо следовать своим прихотям.
"Родители часто заставляют ребенка делать что-то, а я хочу, чтобы мой ребенок был здоров и счастлив — искренне это говорю. Есть огромное количество людей, которым родители сломали жизнь, заставляя делать то, к чему не лежит душа. Это ужасно. Это как бывает: в семье врачей дети должны быть врачами. А ребенок, может, на гитаре прекрасно играет", — объяснила телеведущая в беседе с журналистом Woman Hit.
Барановская сделала заключение о своем сыне: «Если он даже станет бродячим музыкантом, но счастливым, я буду за него радоваться». Напомним, Юлия Барановская воспитывает 12-летнего Артема, девятилетнюю Яну и пятилетнего Арсения. Отцом детей является известный футболист Андрей Аршавин.
Дни.ру: последние новости
Ковальчук заявила об измене мужа Любовь вопреки: трагичная история брака Табакова и Зудиной 13-летнего сына Понаровской совращали у нее на глазах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лолита раскрыла тайну исчезновения Ирины Понаровской4
ЧП: что должен знать ребенок, чтобы спастись44
У Веры Брежневой новая молодая соперница15
Почему вредно запивать еду
Полезен ли 15-минутный сон2
Видео
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
02:02
Милявская рассказала о наркотической зависимости
Звёзды
01:40
Волочкова показала, как моется в бане
Звёзды
04:55
ЧП: что должен знать ребенок, чтобы спастись
Дети
01:38
Фруктовые соки признаны смертельно опасными
Еда
00:58
Как сделать масло для ногтей в домашних условиях
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение