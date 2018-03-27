Барановская рассказала о детях со сломанной жизнью

Юлия Барановская призналась, что она строгий родитель. Однако, по ее словам, не до такой степени, чтобы собственными желаниями ломать жизнь своим детям.

Юлия Барановская регулярно выходит в свет, причем нередко компанию ей составляют трое детей. Однако недавно телеведущая посетила вечеринку в гордом одиночестве. Она объяснила: «Сегодня все закончится совсем поздно, а надо не забывать, что завтра школьный день. Я — родитель очень строгий, и даже если мы поздно возвращаемся домой, я не позволяю детям не пойти в школу. Я считаю, что это ответственность, прежде всего их и моя. Когда есть время, сама их отвожу. Сейчас они находятся под присмотром моей сестры, а также моей помощницы, которая со мной уже 13 лет, она очень близкий человек для нашей семьи, мы с ней не расстаемся», — рассказала Барановская.

Помимо работы и светских выходов, Юлия находит время и для занятий с детьми. Так, ведущая водит младшего сына на футбол. Однако серьезно к увлечению наследника не относится и не заставляет его заниматься. По ее мнению, следует прислушиваться к желаниям детей, а не слепо следовать своим прихотям.

"Родители часто заставляют ребенка делать что-то, а я хочу, чтобы мой ребенок был здоров и счастлив — искренне это говорю. Есть огромное количество людей, которым родители сломали жизнь, заставляя делать то, к чему не лежит душа. Это ужасно. Это как бывает: в семье врачей дети должны быть врачами. А ребенок, может, на гитаре прекрасно играет", — объяснила телеведущая в беседе с журналистом Woman Hit.