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Свадьба не за горами: Джуд Лоу готовится сделать предложение Филиппе Коэн
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Свадьба не за горами: Джуд Лоу готовится сделать предложение Филиппе Коэн 

Журнал ОК! 35 минут назад
Проведя в киноиндустрии более двух десятилетий, актер по-прежнему на плаву: горяч, востребован, привлекателен. С 31-летней бизнес-психологом Филиппой Коэн Лоу встречается уже 3 года. В СМИ давно курсировали слухи об этом романе, делались ставки: очередная ли это интрижка или дело закончится очередным ребенком (у актера их уже 5). Однако близкий к паре источник сообщил, что Джуд Лоу решился узаконить отношения с Филиппой Коэн и сделать ей предложение.
Фотография: Legion-Media.ru  По словам источника, момент настал — предложение последует в скором времени. Актеру было важно, как избранница поладит с его многочисленными детьми, Филиппа с этим с блеском справилась. Уже сейчас они проводят много времени как настоящая большая семья и планируют родить еще детей.
« Он уверен, что нашел именно ту женщину, с которой проведет всю свою жизнь. Джуд поражен тем, как Филлипа умеет общаться со всеми его детьми, но она же является доктором психологии! Также он заявил, что чувствует себя настолько молодым и энергичным рядом с ней» — рассказал инсайдер.
Напомним, Джуд Лоу состоит в отношениях с Филиппой Коэн с 2015 года, до этого был женат на актрисе Сэйди Фрост с 1997 по 2003 годы, в браке родилось трое детей. Также известен продолжительным романом с актрисой Сиенной Миллер.
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