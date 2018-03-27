Мама с активной жизненной позицией рассказала, как учит детей беречь планету

Пользовательница социальной сети Facebook и автор теста про поездку с детьми в Японию для сайта «Ежик-Ежик» Анастасия Литенко рассказала своим подписчикам о том, как она и ее семья стараются беречь природные ресурсы и заботиться об экологии. Так как страница социальной сети Анастасии закрыта, редакция приводит текст с небольшими сокращениями, с разрешения автора.

Прошедшая ежегодная акция Час Земли — это прекрасный повод поговорить с детьми про изменение климата и потребление. Путь к осознанности для меня начался именно с проблем экологии и необходимости осознанного потребления. С Матвеем мы много про это говорим, но конечно все начинается с собственного примера. Хотела поделиться тем, что мы делаем в семье:

Сортируем мусор. Сдаём пластик, бумагу, стекло и банки в переработку. Это не просто в условиях России, но мы это делаем уже 2 года. Матвей автоматически ставит баночки из-под творожков в мойку и ездит раз в 2-3 недели с папой на «Арт-плей» сдавать мусор. 2 года не покупаем книг, а ходим в библиотеку. Иногда специально едем в Библиотеку иностранной литературы взять английские книги или провести время в читальном зале.

Игрушки — ох, уж эти игрушки и вездесущий маркетинг — детям очень сложно не вестись. И я много с Матвеем про это говорила и говорю. Всегда прошу взять тайм-аут и посмотреть на объект внимательно. Качественная ли это вещь? Долго ли она прослужит? (Прививка от китайского одноразового шлака). Насколько ли она действительно нужна? Есть ли подобные уже? Мы регулярно проводим ревизии игрушек: сломанные в переработку, те которые разлюбил, на благотворительность (детям, у которых мало или нет игрушек). И покупаю игрушки только на праздники. Лука пока не в теме, ему отдельно ничего не беру. В магазин ходим со своими пакетами. Стараемся покупать местные и сезонные продукты. Не едим дома мясо (да, мясо тоже связано с изменением климата). Я вообще не ем, дети едят, когда захотят. Обсуждаем рекламу. Что это и для чего сделано? Как отличается продукт (например, химический творожок) в рекламе от реальности. Даже покупала специально, чтобы понял, что ягодок из рекламы там и в помине нет. Обсуждаем, какие мысли и чувства возникают после просмотра рекламы Лего и игрушек. Матвей уже смеётся: «Мама, вот посмотрел рекламный ролик и сразу захотелось купить, но это пройдёт».

А вы говорите с детьми про потребление и экологию? Что думаете про покупку игрушек?