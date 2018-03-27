Незадолго до родов: Ева Лонгория и Хосе Бастон проводят время на пляже

Счастливые люди в ожидании прибавления! Ева Лонгория и Хосе Бастон провели время вдвоем на пляже Майами в минувшие выходные. Пока Хосе наслаждался океаном, Ева находилась неподалеку в своем легком летящем платье, время от времени кладя руку на живот — очевидно, малыш дает о себе знать!

Интересно, что, несмотря на то, что это первая беременность 44-летней Евы Лонгории и их первый общий ребенок, актриса не оставляет работу. Незадолго до заслуженного выходного на пляже она представила поклонникам свою новую линейку одежды, а теперь работает в качестве продюсера на кинопроекте Grand Hotel.

Ева Лонгория и Хосе Бастон

Как беременная Ева Лонгория выглядит без макияжа: фото

Не так давно Ева рассказала о своих чувствах относительно скорого рождения первенца:

Сейчас рождается все больше девочек, которые становятся феминистками. У них другой взгляд на то, как должно выглядеть мировое общество. И я так взволнована тем, что у меня будет мальчик. Я думаю, что мир нуждается в хороших мужчинах. Мой мальчик будет окружен успешными, образованными и сильными женщинами. И я считаю важным, чтобы ребенок уважал их.

Напомним, что о грядущем пополнении в семье звезды «Отчаянных домохозяек» стало известно в конце прошлого года. Ева Лонгория и ее супруг Хосе Бастон зарегистрировали свои отношения в мае 2016. До свадьбы они встречались три года. Для актрисы ребенок будет первым, у Хосе же есть трое детей от предыдущего брака.