Для игр со своими детьми родители учились изготавливать кинетический песок

В одном из детсадов района Измайлова состоялся урок по лепке из кинетического песка.

Воспитатели дошкольного отделения школы №2094 провели очередной урок для малышей из Измайлова и их родителей. Мамы вместе с детьми, используя некоторые тонкости в работе, которые излагала воспитатель, четко следуя рекомендациям, изготовили ряд поделок. Их, кстати, москвичи забрали домой.

Во время занятия родители получили еще и подробный рецепт-инструкцию по самостоятельному изготовлению игрового материала для своих детей.

Отметим, что кинетический песок — это нерассыпающийся песок для лепки, предназначенный для забавы детей. У него очень много преимуществ: не пересыхает, не липнет к рукам, хорошо держит форму, пластичный, и его можно даже «стирать». Стоит он недешево, но теперь измайловцы, благодаря рецептам воспитателей школы №2094, смогут его самостоятельно изготавливать дома.