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Для игр со своими детьми родители учились изготавливать кинетический песок
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Для игр со своими детьми родители учились изготавливать кинетический песок 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В одном из детсадов района Измайлова состоялся урок по лепке из кинетического песка.
Воспитатели дошкольного отделения школы №2094 провели очередной урок для малышей из Измайлова и их родителей. Мамы вместе с детьми, используя некоторые тонкости в работе, которые излагала воспитатель, четко следуя рекомендациям, изготовили ряд поделок. Их, кстати, москвичи забрали домой.
Во время занятия родители получили еще и подробный рецепт-инструкцию по самостоятельному изготовлению игрового материала для своих детей.
Отметим, что кинетический песок — это нерассыпающийся песок для лепки, предназначенный для забавы детей. У него очень много преимуществ: не пересыхает, не липнет к рукам, хорошо держит форму, пластичный, и его можно даже «стирать». Стоит он недешево, но теперь измайловцы, благодаря рецептам воспитателей школы №2094, смогут его самостоятельно изготавливать дома.
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