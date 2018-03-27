Под Саратовом мужчина избил 8-летнего ребенка

Житель Энгельса нанес несовершеннолетнему на улице сильный удар по голове.

Родители пострадавшего зафиксировали побои у медиков, которые поставили мальчику диагноз — «сотрясение мозга», после чего обратились в полицию.

Сообщение о рукоприкладстве в отношении 8-летнего мальчика появилось в социальных сетях. Как утверждают очевидцы произошедшего, выложившие ведеозапись инцидента в Интернет, в воскресенье 25 марта во дворе дома № 14 А на улице Тельмана играли двое малышей.