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Для будущих мам из Щукина устроят экскурсию по родильному дому
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Для будущих мам из Щукина устроят экскурсию по родильному дому 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
Для будущих мам из района Щукино проведут экскурсию в роддоме горбольницы № 52.
— Будущие мамы пройдут по приемному отделению, родовому залу, палате для мам и новорожденных, а также получат ответы на вопросы, связанные с подготовкой к родам, течением родов, послеродовым пребыванием мамы с малышом и выпиской, узнают о порядке госпитализации в родильный дом, — сообщается на официальном портале правительства Москвы.
Мероприятие состоится 5 апреля, начало в 14.00. Адрес: улица Сосновая, дом 11 (место встречи — справочный стол). Необходима предварительная запись по телефону 8 (499) 190-52-71. Количество мест ограничено. (ео)
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