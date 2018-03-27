Для будущих мам из Щукина устроят экскурсию по родильному дому

Для будущих мам из района Щукино проведут экскурсию в роддоме горбольницы № 52.

— Будущие мамы пройдут по приемному отделению, родовому залу, палате для мам и новорожденных, а также получат ответы на вопросы, связанные с подготовкой к родам, течением родов, послеродовым пребыванием мамы с малышом и выпиской, узнают о порядке госпитализации в родильный дом, — сообщается на официальном портале правительства Москвы.

Мероприятие состоится 5 апреля, начало в 14.00. Адрес: улица Сосновая, дом 11 (место встречи — справочный стол). Необходима предварительная запись по телефону 8 (499) 190-52-71. Количество мест ограничено. (ео)