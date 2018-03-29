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В Кожуховской библиотеке отметят 105-летие со дня рождения Сергея Михалкова
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В Кожуховской библиотеке отметят 105-летие со дня рождения Сергея Михалкова 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В субботу, 31 марта, сотрудники библиотеки №101 подготовили для своих читателей интересную программу под названием «Талант с душой ребенка». Мероприятие посветят любимому писателю нескольких поколений Сергею Михалкову. В эти дни ему бы исполнилось сто пять лет.
Татьяна Пестова, библиограф библиотеки, расскажет собравшимся факты из биографии писателя, а также предложит вспомнить какие-нибудь стихотворения писателя.
Кстати, Сергей Михалков не только детский писатель. Он автор слов гимна России. Его басни и пьесы тоже очень популярны. И все-таки мы воспринимаем его именно как детского писателя и поэта.
По произведениям Михалкова создано много мультфильмов: «Дядя Степа», «А что у вас», «На лесной эстраде» — это только некоторые из них.
Фильмы «Большое космическое путешествие», «Три плюс два», «У них есть Родина» — такие разные, и это тоже Михалков. Имя Сергея Михалкова как сценариста встречается в фильмах, вышедших с 1937 по 2007 год, -целых 70 лет!
Всех желающих принять участие в мероприятии — ребят от 4-х лет и их родителей — ждут в субботу 31 марта в 15.00 по адресу: Лухмановская, дом 17, корпус 1.
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