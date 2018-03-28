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В Татарстане после падения из окна погиб 5-летний мальчик
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В Татарстане после падения из окна погиб 5-летний мальчик 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Главный региональный
СУ СКР по РТ возбудил уголовное дело по факту гибели 5-летнего мальчика в Камских Полянах Нижнекамского района Татарстана. По информации пресс-службы управления, тело ребенка нашли днем 27 марта. По предварительной версии, малыш упал с высоты. Следствие восстановило предполагаемую картину произошедшего. Накануне мать оставила 5-летнего сына дома со знакомой, а сама повела в детский сад младшего ребенка. У старшего в тот день была высокая температура. Знакомая же ушла в магазин и на какое-то время оставила мальчика одного. Тот забрался на подоконник и выпал из окна квартиры на девятом этаже. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК России о причинении смерти по неосторожности.
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