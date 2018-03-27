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Как разговаривать с детьми о трагедиях
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Как разговаривать с детьми о трагедиях 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos
Психолог Лариса Суркова на своей страничке в Facebook дала родителям несколько ценных советов о том, как беседовать с ребенком о трагичных вещах, которые порой случаются в нашей жизни.
Говорить с детьми о серьезных, порой неприятных вещах нужно строго по возрасту. Это очень важно.
С крохами вести беседы стоит осторожно, но вовсе избегать серьезных тем все же не стоит. А ребенку постарше можно начать объяснять степень серьезности ситуации.
Если в трагедии погибло много людей, ребенок имеет право это знать, не надо скрывать от него истину и заставлять жить в розовых очках.
Всегда отвечайте на вопросы своего ребенка. Внимательно отнеситесь к вещам, которые его интересуют.
Во время беседы обязательно спрашивайте, что ребенок ощущает в данный момент и что он думает по этому поводу: так вы дадите возможность высказаться и не держать в себе накопившиеся эмоции.
Не нужно передавать негативные чувства ребенку — старайтесь подавить страх и панику, если они пытаются овладеть вашим сознанием.
Учите своих детей тому, как правильно себя вести и что нужно делать в экстренных ситуациях. Не стоит пытаться защитить их от жизни — в этом нет ничего хорошего.
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