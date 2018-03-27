Как разговаривать с детьми о трагедиях

Психолог Лариса Суркова на своей страничке в Facebook дала родителям несколько ценных советов о том, как беседовать с ребенком о трагичных вещах, которые порой случаются в нашей жизни.

Говорить с детьми о серьезных, порой неприятных вещах нужно строго по возрасту. Это очень важно.

С крохами вести беседы стоит осторожно, но вовсе избегать серьезных тем все же не стоит. А ребенку постарше можно начать объяснять степень серьезности ситуации.

Если в трагедии погибло много людей, ребенок имеет право это знать, не надо скрывать от него истину и заставлять жить в розовых очках.

Всегда отвечайте на вопросы своего ребенка. Внимательно отнеситесь к вещам, которые его интересуют.

Во время беседы обязательно спрашивайте, что ребенок ощущает в данный момент и что он думает по этому поводу: так вы дадите возможность высказаться и не держать в себе накопившиеся эмоции.

Не нужно передавать негативные чувства ребенку — старайтесь подавить страх и панику, если они пытаются овладеть вашим сознанием.

Учите своих детей тому, как правильно себя вести и что нужно делать в экстренных ситуациях. Не стоит пытаться защитить их от жизни — в этом нет ничего хорошего.