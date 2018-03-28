Оформивший развод с Михалковой режиссер вернулся к Кочетковой

Резо Гигинеишвили прилетел в Америку, где проживают его бывшая жена некогда популярная певица Анастасия Кочеткова и его 11-летняя дочь Мария. Режиссер опубликовал совместные фотографии с наследницей.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Резо Гигинеишвили выложил несколько фотографий, по всей видимости, сделанных в США. Именно там на протяжении нескольких лет проживают его экс-супруга, певица и режиссер Анастасия Кочеткова и их дочь Мария. Собственно, именно с 11-летней наследницей Гигинеишвили и позирует на снимках. «Море любви, море приключений с моей #марусягигинеишвили ❤️» — написал счастливый режиссер.

Многочисленные подписчики пришли в восторг от девочки. «Девочка хорошая. А почему она делает такой жест пальцами? Так делают когда врут. Наверное папашка попросил сфоткаться вместе? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Какая красотка и взрослая стала! 🌹🌷🌹», «Какая же красоточка!», «Вау! Смесь двух родителей просто нереальная! И какая же она уже взрослая!», «Какая взрослая стала🤩Копия Вас Резо только глаза темные», — высказались пользователи Сети.

Отметим, что Анастасия Кочеткова на своей страничке в стой же социальной сети предпочла никак не комментировать приезд бывшего супруга в Америку. Ранее в интервью артистка намекнула на то, что Резо Гигинеишвили видится с Марией крайне редко. «В Instagram видела — вроде как общаются. Но насколько знаю, возьмет дочку один раз, наделает разных фотографий, а потом просто выкладывает их. Маша умная, все понимает и, безусловно, переживает из-за этого. А у меня болит душа за дочь. Недавно Резо был в Америке, с Анджелиной Джоли сфотографировался, а навестить Машу времени не нашел», — пожаловалась Кочеткова.