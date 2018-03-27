Редкий кадр: Резо Гигинеишвили показал, как выросла его старшая дочь

@rezofilmРедкий кадр: Резо Гигинеишвили показал, как выросла его старшая дочьУ дважды разведенного Резо Гигинеишвили (36) трое детей: старшая дочь от брака с Настей Кочетковой Маша (11), дочь Нина (6) и сын Иван (4) от Надежды Михалковой

С младшими детьми режиссер общается регулярно. После развода их мама Надежда Михалкова (31) не препятствует этому. А чтобы увидеться с Машей, Резо нужно лететь за океан. Сейчас девочка живет там с мамой. К слову, по информации некоторых СМИ, Анастасия Кочеткова (29) скоро станет мамой во второй раз. Певица ждет ребенка от актера Мигеля Энджела Лара. Известно, что развод с Резо в свое время стал для Кочетковой большим испытанием: она осталась с маленьким ребенком на руках и долго не могла простить бывшего мужа. Когда Анастасия узнала о разводе Гигинеишвили с Михалковой, не удержалась от комментария:

Когда Резо ушел от меня и женился на Михалковой, я не желала им зла — это правда. Но всегда была уверена, что на чужом горе счастья не построишь. И узнав, что они развелись, не удивилась.

В любом случае многодетный отец с удовольствием провел выходные со старшей дочерью. Папа и дочь купались, гуляли и смаковали местную кухню:

Море любви, море приключений с моей #марусягигинеишвили ❤️

Публикация от Rezo Gigineishvili (@rezofilm) 24 Мар 2018 в 7:12 PDT Подписчики режиссера в Instagram удивились тому, как выросла девочка: «Копия Мама!», «Какая взрослая стала!Копия Вас Резо только глаза темные взрослая красотка)», «С ума сойти) беременную Настю помню!», «Смесь двух родителей просто нереальная! И какая же она уже взрослая!».

А тем временем бывший муж Ирины Пеговой тайно женился.

Публикация от Rezo Gigineishvili (@rezofilm) 3 Май 2017 в 8:11 PDT Публикация от Rezo Gigineishvili (@rezofilm) 23 Янв 2015 в 9:06 PST