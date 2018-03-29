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Резо Гигинеишвили показал подросшую дочь от Анастасии Кочетковой
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Резо Гигинеишвили показал подросшую дочь от Анастасии Кочетковой 

Letidor.ru 24 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Cценарист и продюсер Резо Гигинеишвили поделился в личном блоге редкими фотоснимками с подросшей дочерью от певицы Анастасии Кочетковой. Судя по размещенным кадрам, звездный отец прилетел к дочери в США (где девочка проживает с мамой) — и они прекрасно провели время вместе.
Море любви, море приключений с моей Марусей Гигинеишвили ❤️,
с любовью подписал снимки звездный отец.
Напомним, с 2005 по 2008 годы кинорежиссер, сценарист и продюсер Резо Гигинеишвили был женат на певице Анастасии Кочетковой, в этих отношениях в 2006 году родилась дочь Мария.
В 2010 году мужчина женился на актрисе Надежде Михалковой. В 2011-м супруги обвенчались. Пара растит двоих детей: дочь Нина появилась на свет в 2011 году, сын Иван родился в 2013-м. Осенью прошлого года СМИ сообщили, что дочь Никиты Михалкова развелась с отцом своих детей.
Некоторое время назад экс-супруга Резо Гигинеишвили прокомментировала его развод с Надеждой Михалковой, упомянув закон бумеранга.
Фото: Instagram
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