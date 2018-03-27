Семилетняя девочка из Тюмени может стать самой красивой моделью в России

Маленькая модель из Тюмени Агата Губина претендует на звание самой красивой девочки в России по версии онлайн-конкурса «THE SUPERFACE | RUSSIA». Победительницу этого состязания ждет выгодные контракты с лучшими модельными агентствами и участие в показе на российской неделе моды в Москве.

— Моя дочь попала на конкурс случайно. Мама в инстаграмме увидела фотографии детей и объявление о начале конкурса. Решили попробовать. Конкурс проходит в несколько этапов. Каждый из них — это задание сделать фотосессию в определенном стиле. Мы прошли три тура. Искали по городу фотографов, которые могли помочь. Конкуренция очень большая, так как конкурсанток много, — рассказал 72.ru отец девочки Артем Губин.

Онлайн-голосование продлится до 31 марта. Потом же объявят победительницу. К слову, в этом конкурсе принимают участие сотни детей со всей страны в возрасте от 5 до 14 лет. Тюменской модели всего семь лет. Но она уже имеет опыт участия в подобных конкурсах. Так, например, совсем недавно Агата становилась Мисс Экстравагантностью и вошла в топ лучших моделей 2018 года.

Несмотря на свой возраст, Агата очень уверенно держится перед камерой