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К юбилею Ивана Сергеевича Тургенева
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К юбилею Ивана Сергеевича Тургенева 

Ревизор.ru 3 часа назад
Фото: Ревизор.ru
В 2018 году Ивану Тургеневу исполняется 200 лет. Пик торжеств придётся на ноябрь, а пока вспомним автора «Отцов и детей», «Первой любви», «Вешних вод» и других многочисленных произведений.
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