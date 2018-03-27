К юбилею Ивана Сергеевича Тургенева

В 2018 году Ивану Тургеневу исполняется 200 лет. Пик торжеств придётся на ноябрь, а пока вспомним автора «Отцов и детей», «Первой любви», «Вешних вод» и других многочисленных произведений.