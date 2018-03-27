Внучка Олега Стриженова в четвертый раз стала мамой

Внучка знаменитого актера сама поделилась радостным событием у себя на странице в микроблоге. «3540, 52 сантиметра, 19.50 — эти цифры я запомню на всю жизнь. Роды от начала и до конца-3,5 часа. Спасибо лучшему роддому за прекрасное отношение, за атмосферу, комфорт, квалификацию. Спасибо вам за моего малыша», — написала Александра.

Напомним, Холошина несколько лет назад стала суррогатной матерью. Она родила двойню для заказчиков, но позже они отказались от детей. «Никаких материнских чувств у меня к этим детям нет, вынашивала их только из меркантильных интересов. Я их оставила в доме ребенка, насколько мне известно, их уже усыновили. С кем они живут, мне неинтересно, и искать их не собираюсь», — рассказывала внучка Стриженова

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