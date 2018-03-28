В магазине с ребенком: 9 правил, чтобы не сойти с ума

На сытый желудок

Вы замечали, что покупаете больше, если голодны? Поверьте, у ребёнка эти процессы тоже взаимосвязаны: малыш голоден, и ему надо буквально всё — и этот творожок, и тортик, и даже крабовые палочки. Хотите меньше слышать «Хочу!» и «Мама, купи!» — накормите ребёнка перед шопингом!

Составляем список

Во-первых, он убережёт вас от расходов на ненужные товары, которые могут невзначай попасться под руку. Во-вторых, сэкономит время, а с малышом в магазине это необходимо. В-третьих, по составленному заранее списку легче делать покупки: меньше думаешь, меньше тратишь сил, больше внимания можешь уделить ребёнку.

И детский список тоже

Да-да, список у ребёнка должен быть тоже. Несколько позиций для его личного шопинга. Малыш ещё не умеет читать? Не страшно! Товары можно нарисовать или вырезать картинки из журнала и приклеить.

Выбираем маршрут

Допустим, вам надо пройти из точки А в точку Б, то есть из хлебного отдела в молочный. И это либо мимо лотков с консервацией, либо через крупы. Выбираем второй путь, потому что малыш может нечаянно зацепить, разбить бьющиеся банки. В общем, чтобы потом не приходилось краснеть, извиняться перед сотрудниками магазина и ругать ребёнка, думаем, где ходить безопаснее.

Позволяем поучаствовать

«Сейчас я выберу колбасу, мы пойдём в молочный отдел, и ты купишь кефир, договорились?» — если разумно распределить роли, то малыш почувствует себя «при деле» и совсем не захочет безобразничать.

Инициатива не наказуема

Помочь, высказать своё мнение, выбрать одно из нескольких — всем этим умениям вполне можно обучить ребёнка, заодно потренироваться на цветах и формах («Давай возьмём ту капусту, что побольше!»). Разрешите ему принимать активное участие в выборе, везти тележку, перекладывать продукты в пакет, вместе оплачивать товар.

Не куплю, потому что…

Частая ошибка родителей — обрубать просьбы ребёнка без аргументов, то есть на слова «Мам, ну купи!» отвечать: «Отстань!», «Даже не начинай!», «Я сказала, нет!». Это вовсе не значит, что надо обязательно приобретать товар по просьбе малыша, но объяснить свою точку зрения родители обязаны: «Я не буду покупать, потому что тогда у нас не хватит денег!», «От такого очень сильно портятся зубы. Давай лучше возьмём вот это!».

Покупка с отсрочкой

Справиться с детским капризом поможет пауза. Не стоит сразу обрубать желание ребёнка, возьмите время: «Давай посмотрим, что здесь продаётся ещё и подумаем» или «Купим сначала всё, что запланировали, а если останутся деньги, то возьмём это». Десять минут могут многое изменить: и ребёнок может забыть, и вы хорошо подумаете, брать эту вещь или нет. Кстати, покупка может быть сильно отсроченной: «Мы можем купить тебе это на День рождения» или «А давай попросим об этом Деда Мороза!»…

Бонус в конце

И, конечно, бонус — за хорошее поведение и помощь родителям. Оговаривается перед покупками, выдаётся — после. Это может быть плюс одна позиция по желанию ребёнка, а может –аттракцион по пути домой или любимый мультфильм вечером. Главное, сдержать своё слово, иначе в следующий раз не подействует!