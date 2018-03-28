Ещё
О детях, браке, любви и не только: лучшие цитаты 10 знаменитостей за последние несколько дней
Далее:
Читайте также:
Ещё

О детях, браке, любви и не только: лучшие цитаты 10 знаменитостей за последние несколько дней 

Журнал ОК! 1 час назад
Фото: kino-teatr.ru
Анна Фэрис о браке Для чего он нужен? Для безопасности детей? Одобрения? Чтобы люди больше уважали ваши отношения? Я не знаю, зачем брак мне, особенно когда люди так легко женятся и только потом уже начинают разбираться, на что влияет участие в ваших отношениях государства. Кристина Агилера о детях Я действительно хочу быть уверенной, что мои дети крепко стоят на ногах, знают, чего хотят и не подвержены мнению окружающих. Риз Уизерспун о муже Поздравляю с годовщиной своего прекрасного мужа, который заставляет меня смеяться каждый день. Впереди еще очень много совместных приключений! Я люблю тебя, ДТ.
Риз Уизерспун с мужем
Камила Мендес о фотошопе Люди знают, как я выгляжу. Я делаю сама фотографии и не ретуширую их. Прекратите врать людям. Блейк Лайвли о Райане Рейнольдсе У нас выходные всегда выпадают на одно время, поэтому мы всегда вместе. Если мы не вместе, то максимум на один день. Not happy at all… ☺️ A post shared by Blake Lively (@blakelively) on Jan 10, 2017 at 2:23pm PST  Тейана Тейлор о сексе с мужем Иманом Шампертом Мы любим сумасшедший и страстный секс. Тори Спеллинг о детях Мне нравится, что все мои пять детей, которым от года до 11 лет, так искренне любят проводить время друг с другом и играть вместе.
Тори Спеллинг с мужем и детьми
Тейлор Свифт в поддержку реформы оружия Никто не должен, приходя в школу, бояться вооруженного насилия. Или в ночной клуб. Или на концерт. Или в театр. Или в места поклонения. Хью Джекман о долголетии брака с Деборрой-Ли Даже на вручение премии «Оскар», я произношу речь, положив руку на сердце, всегда нахожу в зале свою жену и обращаюсь к ней. После этой церемонии я запрещаю кому-либо входить в мою гримерную, пока ко мне не придет Деборра. Потому что моя супруга — это краеугольный камень, являющийся основой нашей семьи, а, следовательно, всей моей жизни. Скотт Дисик об отношениях с Софией Ричи Мне льстит, что людей заботят наши отношения.
Скотт Дисик и София Ричи
Журнал ОК!: последние новости
Мэттью Макконахи и Камила Алвес привели своих подросших детей на гольф: фото Эмин Агаларов признался, что хочет иметь много детей Сама в пальто, а сын в футболке: Анджелина Джоли на прогулке с младшим сыном
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Люди улыбаются, а кажется, что мир рухнул»
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом2
Что есть на завтрак, чтобы хватило сил на день
Подбираем брюки по типу фигуры правильно
Как быстро вылечить кашель
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:43
Как сделать прическу в фольклорном стиле
Мода
05:16
Блогер сообщил о закрытых аварийных выходах в школах
Дети
02:29
Что стало с Шепелевым после встречи с Фриске
Звёзды
04:59
14 правил безопасности, которые спасут ваш дом
Дети
03:49
Как разговаривать с детьми о трагедиях
Дети
10:03
Как живет сейчас главная Красная шапочка СССР
Звёзды
00:57
Как сделать макияж для селфи
Красота
00:09
У Веры Брежневой новая молодая соперница
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение