О детях, браке, любви и не только: лучшие цитаты 10 знаменитостей за последние несколько дней 

Риз Уизерспун с мужем

Камила Мендес о фотошопе Люди знают, как я выгляжу. Я делаю сама фотографии и не ретуширую их. Прекратите врать людям. Блейк Лайвли о Райане Рейнольдсе У нас выходные всегда выпадают на одно время, поэтому мы всегда вместе. Если мы не вместе, то максимум на один день. Not happy at all… ☺️ A post shared by Blake Lively (@blakelively) on Jan 10, 2017 at 2:23pm PST Тейана Тейлор о сексе с мужем Иманом Шампертом Мы любим сумасшедший и страстный секс. Тори Спеллинг о детях Мне нравится, что все мои пять детей, которым от года до 11 лет, так искренне любят проводить время друг с другом и играть вместе.