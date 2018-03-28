«Мужчины находчивые»: Арарат Кещян показал, как укачивает дочь

В прошлом году у Арарата Кещяна родилась вторая дочь, в результате чего в его дом вернулись бессонные ночи. На днях актер загрузил в Инстаграм видео, в котором показал, как именно он укладывает спать младшую дочь, чем изрядно удивил своих подписчиков.

Арарат проявляет отличное чувство юмора не только на работе, но и в повседневной жизни. Недавно он опубликовал в своем микроблоге новое видео, в котором удивил и развеселил поклонников своей находчивостью. Актер уложил младшую дочь в покрывало и стал укачивать, держась за концы импровизированной люльки. На вопрос супруги, что он делает, Кещян подметил, что главное в этом процессе — результат. А в данном случае он налицо: ребенок крепко заснул. Публикацию он подписал в соответствующем настроении. «Оставьте ребёнка с папой, и не переживайте. Всё будет отлично!»

Оказалось, что некоторые подписчики Арарата тоже пробовали подобный метод укачивания. Но вот сработал он далеко не у всех, и они порадовались, что хотя бы для Кещяна он оказался эффективен. Нашлись и те, кто, вдохновившись видео, решил взять подобный способ на вооружение и опробовать в следующий раз на своих детях. Прозвучали и опасения, что актер может получить критику за такое обращение с дочерью, но поклонники, все же отнеслись к видео с юмором и пониманием. Уложить маленького ребенка спать не так-то просто, и если способ работает, то, по их мнению, им обязательно стоит пользоваться. Тем более, что дочери Арарата и в самом деле ничего не угрожает.

«С папой всегда весело. Ну или сонно.» «Наш папа тоже так дочку укладывал спать. Мужчины находчивые.» «Моя дочка тоже так любила засыпать, до 6 месяцев.» «Самые лучшие „качели“ — папины сильные руки! Очень трогательное видео!» «У нас старшая так засыпала. А младший — ни в какую!» Публикация от Ararat Keshchyan (@araratkeshchyan) 25 Мар 2018 в 5:16 PDT Не дает забывать о себе и старшая дочь Арарата Кещяна. Не так давно актер рассказал, как обнаружил в кармане странный предмет, оставленный ею как напоминание папе о семье, пока он работает.