4 навыка, без которых ученику не выжить в старшей школе

Период средней школы — непростое время как для ребенка, так и для родителей. Много предметов, большие учебные нагрузки, разные учителя со своими требованиями — и все это на фоне гормональной перестройки организма, когда ребенок постепенно превращается в упрямого подростка со своими личными проблемами. Есть от чего схватиться за голову!

«Летидор» узнал, какие навыки нужно обязательно сформировать в средней школе, чтобы в старших классах было легко учиться.

Самостоятельность

По мнению психологов, проблема самостоятельности современных детей и подростков стоит как никогда остро. Дети практически не передвигаются без сопровождения взрослых, а подготовка домашнего задания воспринимается многими родителями как личная обязанность. Все это приводит к тому, что в старшей школе дети чувствуют себя беспомощными и неуверенными в собственных силах.

Они зачастую не знают, чего хотят, полагаясь полностью на мнение родителей.

Как этого избежать? К моменту перехода в среднюю школу подготовка домашнего задания должна быть полностью делегирована самому ученику.

Позвольте ребенку самостоятельно передвигаться по своим делам, не стоит контролировать каждый его шаг. В этом возрасте предоставление разумной свободы поможет развитию самостоятельности и снизит вероятность конфликтов между родителями и детьми.

Умение справляться с большими нагрузками

В средней школе с переходом на предметную систему обучения интенсивность учебных нагрузок возрастает. Стоит ли говорить, что в старшей школе будет только хуже? Психологи советуют обратить внимание на этот момент еще в самом начале обучения в средней школе.

Зачастую ребенку требуется помощь, чтобы перестроиться на новую систему и учиться по-другому.

Иначе не за горами снижение успеваемости и, что еще хуже, появление пробелов в знаниях, которые будет непросто ликвидировать в старших классах.

Контроль за временем, проведенным в интернете

Современному школьнику сделать домашнее задание без доступа в интернет практически невозможно. А параллельно с этим возникает соблазн посидеть в соцсетях или поиграть в игру.

Все это приводит к тому, что зависимость от электронных девайсов с выходом в интернет среди учеников средней школы крайне высока. Как с этим бороться?

В разных семьях эта проблема решается по-разному.

В некоторых случаях договориться не получается, тогда родители идут по пути контроля и запретов. Например, вводится что-то вроде комендантского часа, когда в 20:00 выключается роутер и вся семья занимается делами, не связанными с выходом в интернет.

Чтение книг для себя

В последнее время количество детей, которые не являются активными читателями, заметно выросло. Такие дети владеют грамотой в достаточном объеме, но совершенно не читают для себя.

А между тем считается, что если чтение не стало самостоятельным навыком к 11-12 годам, то вероятность того, что это случится позже, значительно снижается.

Дети, не читающие художественную и познавательную литературу, обладают гораздо более узким кругозором, чем читающие.

И в целом навык получения знаний из книг у них развит слабее. Интернет виновен здесь лишь отчасти.

Любовь к чтению должна прививаться с начальной школы. Обязательно должна сохраняться традиция семейного чтения. Большую роль играет пример родителя, читающего бумажные книги, а не электронные «читалки» и планшеты.

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