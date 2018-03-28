Как я с пеленок учу детей делить игрушки и уважать друг друга: 7 правил воспитания от Ксении Андреевой

Победительница городского конкурса красоты в номинации «Вице-миссис Санкт-Петербург», финалистка «Миссис Россия — 2018», писательница и мама троих детей-погодок в своей первой колонке поделилась с нами своими секретами тайм-менеджмента, которые помогают ей успевать совмещать материнство и карьеру.

А сегодня Ксения Андреева расскажет, есть ли место для ревности в отношениях между ее детьми: Кирюшей (4 года и 5 месяцев), Дашей (2 года и 10 месяцев) и Артемкой (1 годик).

Ксения Андреева

Когда родился наш старший сын Кирюшка, мы с мужем практически сразу приняли решение о том, что одного ребенка нам мало: мы хотим продолжения.

Меньше чем через год я забеременела нашей дочкой Дашей.

А еще через год после рождения Даши к нам спешил Артемка, которого, безусловно, мы тоже ждали, просто не могли даже надеяться, что это произойдет настолько рано.

В ожидании прибавления меня беспокоила мысль: что делать, чтобы наши дети росли дружными.

Мы с мужем были единственными детьми у своих родителей, как и большинство моих друзей — в непростые 80-е мало кто решался на двоих и более детей. Так что у нас не было никакого личного опыта по этому вопросу.

Поэтому я подошла к вопросу основательно, еще во время беременности Дашей изучила массу информации: читала книги, статьи, прислушивалась к опыту других мам и постаралась выработать собственные правила воспитания.

Сейчас я могу сказать, что у наших детей нет ревности друг к другу. Вглядываюсь в них каждый день — и не вижу!

Но я не столь самоуверенна, чтобы утверждать, что в этом есть моя заслуга. Ведь невозможно пройти одну и ту же дорогу двумя разными путями и потом сравнить результат. Вполне вероятно, что они просто такими дружелюбными родились.

Или, быть может, удачно сработало то, что у них небольшая разница в возрасте, и старшие не успевают сообразить, как оказываются уже не одни.

Возможно, все еще ждет меня впереди, ведь возраст наших детей еще очень маленький — 4 года и 5 месяцев, 2 года и 10 месяцев и 1 годик. Посмотрим.

Так или иначе, я делюсь методами, которым следовала и продолжаю следовать, чтобы помочь деткам вырасти дружными, уважать других членов семьи, но при этом быть твердо уверенными, что каждый из них — личность, и имеет право на собственную точку зрения, свое пространство и индивидуальные предпочтения.

Одинаково маленькие, одинаково взрослые

Трое погодок — это не самая стандартная ситуация. Я знаю мало людей, которые целенаправленно решаются на такое. И одна из причин — то, что каждому ребенку необходимо дать побыть маленьким, грубо говоря —

не делать их старше, чем они есть, только потому, что появился младший братик или сестричка.

Поэтому для себя я решила так: я не буду делать различий между детьми по их возрасту в плане общих правил поведения в нашем доме.

То есть не нужно всегда уступать игрушку кому-то, только потому, что этот кто-то — маленький. Или, когда кто-то спит, то шуметь рядом с ним нельзя вне зависимости от его возраста.

При этом я иногда даже дохожу до абсурда — говорю годовалому малышу: «Тема, тебе надо попросить игрушку, отбирать нельзя».

Конечно, старшие меня тут же поправляют: «Мама, ты забыла, Артемка же не разговаривает!»

Но важнее всего здесь то, что я еще раз проговариваю для старших правила поведения и подтверждаю этим, что каждый из нас равен.

И нет никаких преимуществ быть младше или старше — бонусы достаются не по порядку рождения, а за достойное поведение (или, по меньшей мере, за отсутствие плохого).

Равные обязанности

Аналогично равным правам у каждого ребенка — равные обязанности. Просто все начинают их исполнять постепенно, а маленькому помогает мама.

Например, младший Артемка условно принимает участие в ежевечерней уборке, донося до ящика с игрушками с моей помощью какой-нибудь шарик (или не донося — но тогда бонусного приза в виде вкусняшки в конце недели он не получает).

Я также решила воспользоваться популярным советом психологов: не включать в обязанности старшего обязанности по уходу за младшими.

Само собой, я могу попросить старшего принести бутылочку или поиграть с Артемкой, если он хочет, но я не отношу это к его каждодневным задачам, которые необходимо сделать (в отличие, скажем, от своей части уборки детской).

При большей разнице в возрасте привлечение старших детей к помощи с маленькими приветствуется в многодетных семьях. Но в случае с погодками на это я не замахиваюсь, ключевое — хотя бы по максимуму научить старших самообслуживанию, а с маленьким я уже сама разберусь.

Всем — одинаково любви

Для меня очень важно, чтобы каждый мой ребенок видел, что я люблю всех одинаково. И чтобы никогда (никогда!) не мог подумать, что я люблю кого-то больше, ведь это и не так! У них даже не должен возникать такой вопрос.

Когда я нахожусь с ними, я всегда стараюсь уделять им одинаковое количество времени и внимания. Технически это выглядит так: если хвалю одного в присутствии братика (ов) и/или сестрички, тут же хвалю за что-то других (если хвалить не за что — хвалю на перспективу, чтобы поддержать).

Если мне говорят «Мама, я люблю тебя!», я отвечаю: «Я тоже люблю тебя, а также твоего (их) братика/ов и/или сестричку».

Если целую одного и подходит другой — я всегда целую другого, а потом зову третьего: «Подходи, у нас тут обнимашки по очереди!»

Когда кто-то сидит у меня на коленях, я всегда зову потом других, при необходимости определяя последовательность и время сидения на ручках.

Каждый — особенный

Итак, все равны и всем равные права и обязанности. Но как же выделить каждого ребенка, ведь он уникальный и неповторимый? Это очень важное ощущение, которое может дать крепкую опору в процессе взросления и формирования стержня личности.

Я стараюсь каждый день находить минутки для того, чтобы сказать каждому ребенку какие-то свои, отдельные слова, которые они будут рады услышать, обсудить их новости и впечатления дня и сформировать наши с ним личные традиции.

При этом я не использую превосходные степени, например, «ты у меня самый» — любимый, умный, быстрый…

У нас просто есть свои ритуалы, которые подходят каждому ребенку — правда, чаще всего, время на них остается только перед самым сном.

Готовим к «киндер-сюрпризу» заранее

Еще один лайфхак: я всегда готовила старшего (или старших) к рождению младшего заранее.

Как только я узнавала о беременности, я говорила Кирюше (или им с Дашей вместе), что у нас УЖЕ есть новый маленький малыш.

Просто сейчас он сидит в животике, но скоро вылезет и тогда начнет расти, развиваться и через некоторое время с ним можно будет играть. Таким образом я старалась вложить в их картину мира ощущение, что «так было всегда», у них уже есть сестричка или еще один братик.

Я предупреждала Кирюшу и их вместе с Дашей о том, что с малышом нельзя будет сразу же играть, потому что сначала он будет очень маленький и с ним надо будет обращаться аккуратно.

Важно, чтобы у старших не было завышенных ожиданий, что сейчас-то и начнутся совместные удовольствия.

Нет-нет, сначала малыш маленький и хрупкий, берет его на ручки только мама. Но через некоторое время он подрастет, и уж тогда-то заживем!

Вопрос частной собственности

Отдельный достаточно острый вопрос в рамках этой темы — передел общего имущества и личные вещи каждого ребенка. Ведь недовольство друг другом и своим положением в семье может начинаться с ощущения ущемления своих прав.

Мы подошли к вопросу так. Вне зависимости от их возраста, у наших детей есть общие игрушки (90-95%), а есть личные.

Чтобы взять чужую вещь в присутствии ее владельца, надо попросить разрешения.

Ведь если не научатся беречь свое, то не будут уважать и чужого. Когда кто-то взял игрушку, даже если это твоя вещь, то отбирать нельзя. Придется попросить или поменяться. И это правило работает для всех, хотя для годовалого Артемки оно условно обозначается — на перспективу.

Как-то после садика Даша перехватила калейдоскоп Кирюши без разрешения. Отбирать, как мы помним, нельзя. Особенно с учетом того, что мама рядом. Кирюше очень хочется назад свою трубу. Даже нет сил стоять на месте спокойно — припрыгивает от желания с ней воссоединиться!

— Кирюша, — подсказываю я, — вот там лежат бусы Даши. Ты можешь их взять и пойти поменяться.

Берет. Угрюмо протягивает Даше. Даша молча мотает головой.

— Нет, — говорю, — Кирюша, так мы слона не продадим. Ты должен сначала рассказать, почему эти бусы такие замечательные, чтобы Даша захотела их взять. Можешь сказать, что они такие красивые, что даже мама бы сама носила!

— Даша, вот бусы, они красивые, тут они розовые, мама сама бы носила, можно мне калейдоскоп?

И — победа! Даша радостно отдает трубу в обмен на бусы. А Кирюша разом узнает, что такое бартер, маркетинг и реклама.

Мама и папа — у руля

Частый совет, который дают психологи при рождении второго ребенка в семье — уделите максимум внимания старшему. Мол, маленький и так неминуемо возьмет свое от мамы, а вот о старшем надо позаботиться.

Я согласна с этим мнением, но хотела бы предупредить о риске другой крайности.

В первое время у нас неминуемо очень много времени уходит на «новенького», который может часами висеть на груди или сидеть на ручках. Это неизбежно, и в какой-то момент мы почти начинаем извиняться перед старшим ребенком, что не успеваем поиграть с ним.

Будьте готовы к этому и не чувствуйте свою вину за рождение «большого» количества детей.

Вы — мама, вы вместе с папой — главы семьи. И если вы приняли решение о том, что вы хотите еще детей, то не надо из-за этого докупать старшему дополнительных игрушек или страдать от того, что вы не можете быть полностью «его».

Скажем так, чувство вины здесь не поможет. Поэтому если вдруг возникает малейшее недовольство тем, что мама не может быть полностью «его» — спокойно и уверенно объясняем старшему, что вы его очень любите. Как и его братика/сестричку.

Вместе с папой — главой семьи, вы решили, что деток будет много.

И вы обожаете каждого из них одинаково, при этом каждый для вас — совершенно особенный и неповторимый.

Подводя итог, еще раз подчеркну, что сейчас меня очень радуют те отношения, которые сложились у наших детей. Что получится далее — предсказать невозможно. С каждым днем это будет все больше их выбор, все меньше — мои соображения (хочется самоиронично сказать — мои иллюзии) по поводу их воспитания.

Нам с мужем остается только надеяться, что когда придет их время создавать свою семью, они будут помнить свое детство как прекрасное время. И они тоже примут осознанное решение о том, что деток в семье должно быть много.

Фото: фото из личного архива автора

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