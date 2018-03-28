Рожать ребенка после 50 лет — это безумие: колонка Яны Поплавской

Рождение ребенка — это всегда подарок свыше. Кого-то Вселенная вознаграждает в начале жизненного пути, кого-то посередине, а кто-то принимает решение самостоятельно наградить себя по-царски, когда ему исполнится «хорошо за…». В своей новой колонке наш колумнист, актриса, журналист, преподаватель, мама двоих взрослых сыновей Яна Поплавская попыталась абстрагироваться от современного девиза «Нет ничего невозможного!» и взглянула на острую ситуацию под самым что ни на есть житейским углом. Слово «идеально» (идеальное время, идеальное стечение обстоятельств) к реальной жизни не имеет никакого отношения. Особенно когда мы говорим о семьях и о том, когда у двух любящих людей должен появиться ребенок. Оговорюсь сразу: я четко осознаю, что многим моя позиция не понравится, а многие и вовсе сочтут ее резкой и даже в какой-то степени бессердечной. Но я могу основываться исключительно на своем опыте и на опыте близких мне людей.

А этот самый опыт в который раз говорит, что природа умнее всех нас.

Я очень много знаю людей, которые страстно хотят иметь детей, но, к сожалению, что бы они ни делали, их мечта стать родителями не осуществляется. Моя близкая подруга перенесла несколько процедур ЭКО, но желанная беременность так и не наступает… Наверняка впечатлившись повсеместными примерами, вы посоветовали бы ей воспользоваться услугами суррогатной матери. Но подруга прекрасно осознает, что суррогатное материнство — это палка о двух концах. Да, с одной стороны, этот шаг решит проблему и подарит паре то, о чем они больше всего на свете мечтают. Но с другой — далеко не каждой женщине удастся смириться с тем, что она не испытает того самого чувства, которое испытывает будущая мама, вынашивая под сердцем своего малыша. Я говорю о связи, благодаря которой ребенок становится самым дорогим существом на свете в ту же секунду, когда женщина узнает о своем положении…

Клим появился на свет, когда Яне было 18 лет Я забеременела, когда мне было 17 лет. И не сомневалась в том, что этот малыш должен появиться на свет!

Помню, как я ошарашенная ехала домой и абсолютно не знала, как сообщу эту новость маме. С этой проблемой сталкивается огромное количество девочек. В ответ на свое признание они больше всего на свете хотят услышать: «Дорогая, это так здорово! Вместе мы справимся!» Но чаще всего мамы награждают своих дочерей убийственным молчанием и замечанием из серии «Невовремя все это». Моя мама на известие о беременности задала мне тираду встречных вопросов: «А как же учеба? А как же карьера? Неужели ты хочешь стать малолетней мамочкой? Ты же понимаешь, что ребенок — это навсегда?»

Этим самым мамы будто говорят: «Твоя жизнь кончена!» То есть подразумевается, что ребенок — это не радость, не счастье, а прямо-таки погибель твоей души.

Родители, да вы что, с ума сошли? Прежде чем говорить своей дочери подобные фразы, примените эти слова по отношению к себе! Хотели бы вы услышать в ответ холодное: «Рассчитывай только на себя»?

Яне 37 лет Мне очень помог отчим. Мы сели вместе и придумали план действий. Я сходила в ректорат, сдала за год вперед экстерном все экзамены, кроме актерского мастерства. Потом повторила свой подвиг на втором курсе (при этом я училась на повышенную стипендию).

Когда некому было остаться с Климом, я брала коляску с собой и поручала следить за малышом нашим вахтершам в Щукинском.

Благо, сын был прямо-таки золотым ребенком. Помню, я звонила своей бабушке Вике в Черкесск и говорила: «Бабулечка, мне так тяжело: и учиться надо, деньги зарабатывать надо, и в сад на другой конец Москвы ребенка отвести нужно, и на ночные репетиции в „Современник“ ходить». А она, смеясь, отвечала: «Ну ты же детей хотела, так за удовольствие нужно платить!» Когда речь идет о детях, всегда приходится чем-то жертвовать. Конечно, ритм был безумный. Но я глубоко убеждена, что детьми должны заниматься именно родители. Только когда ты вкладываешь в ребенка силы, только когда проходишь с ним его больные животы и его температуры, только когда тебе не с кем его оставить, только когда моешься за три секунды с открытой дверью, пока малыш спит — только тогда понимаешь, что ты — родитель, что это твой ребенок.

Я одной рукой борщ варила, в другой текст роли держала, а в этот момент у меня в некоем подобии слинга Клим на груди висел…

Мы все время были с ним вместе. Ходили к друзьям, на репетиции, путешествовали по миру, просыпались ни свет ни заря, чтобы искупаться в теплом море, бесконечно разговаривали. Сколько километров я проползла на пузе с пластмассовым автоматом, играя с Климом в войнушку! Сколько машинок мы вместе в гаражи загнали! Сколько поездов запустили на детской железной дороге! Это я к чему? К тому, что подобный ритм можно выдержать только в молодом возрасте! Зрелые родители этим заниматься не будут!

Клим старше Никиты на 11 лет Это объективно: когда человек переваливает за 45, его биоритмы начинают работать по-другому, вступает в силу закон энергосбережения: тебе гораздо тяжелее вставать рано по утрам, ты уже радуешься тому, что пошел дождь, ведь прогулка отменяется, после рабочего дня тебе хочется поскорее переодеться в удобную одежду и прилечь на диван. А ребенок — это сгусток энергии, это существо, которому нужно каждую секунду познавать мир. И задача родителя — плечом к плечу делать это вместе с ним.

В этот момент ты буквально вливаешь в ребенка свой мозг, свой характер, свое мироощущение, свои чувства. Это и называется воспитанием!

Многие из вас возразят, скажут, что родитель в возрасте может большее дать ребенку — например, оплатить квалифицированную няню, нанять лучших репетиторов, отправить свое чадо учиться в престижный зарубежный институт. Но, поверьте, деньги — это не тот Бог, которому нужно молиться! Вы же помните тот билборд, на котором изображен мальчик с вязанием в руках, и написано: «Весь в няню»? Наверняка вы хотите, чтобы ребенок был похож на вас, а не на Марью Ивановну с «большим педагогическим стажем». Кстати, про нянь. У обоих моих сыновей были няни, и они обе были очень молоды. Ребята были с ними невероятно дружны. Все вместе мы гуляли, ездили на гастроли, носились как угорелые…

Вечеринка по случаю 18-летия Клима

Я вам скажу то, в чем никто не хочет признаваться: дети любят молодых родителей! Молодых!

Клим очень гордился, когда на вопрос: «Это твоя девушка?» он отвечал: «Это моя мама!». А Никита вообще, когда был малышом (он тогда еще ходил в детский сад), заявил мне: «Мамочка, пообещай, когда я буду взрослым, ты не состаришься». Я говорю: «Сынок, неужели старенькой я тебе буду не нужна?» А он в ответ, хихикая: «Ага, мамочка. У Клима, получается, есть мама-девочка, а у меня что?» «Сыночек, я поняла. Я буду очень стараться, чтобы не состариться», — пообещала я. «По крайней мере, пока я школу не закончу», — завершил разговор Никита. Тут работает элементарная арифметика. Подумайте: если вы стали родителем в 60 лет, то на школьную линейку первоклассника вы приведете, будучи 67-летним! Хорошо, если у партнеров солидная разница в возрасте. Тогда говорят — молодая мама и зрелый отец. Отдельно хочу сказать про мам. Каким бы ни был прекрасным и заботливым отец, вся основная нагрузка по ребенку ложится именно на мать. Поэтому, когда обоим партнерам 50+, ситуация осложняется в разы…

Ребята, о чем вы думаете? Ребенку нужен тыл! Родители должны стать для ребенка гарантом, что он не останется сиротой, что он не будет одиноким!

Конечно, ситуации бывают разные — болезни не жалеют никого, но, как ни крути, у молодого родителя гораздо больше шансов воспитать и вырастить наследника! Ваш ребенок (со всеми его плюсами и минусами), по большому счету, никому кроме вас не нужен! Я вспоминаю свою соседку — потрясающего педиатра, военного врача, которая уходила от рака, когда ее детям было 13 и 14 лет. Она боролась изо всех сил. Я тогда улетала на Дальний Восток, и она, прощаясь со мной навсегда, сказала: «Господи, Янка, как бы я хотела увидеть, как дети окончат институт, как бы я хотела женить сына и выдать замуж дочь. Вот тогда бы я спокойно ушла…»

Яна и ее младший сын Никита

Ах, как я ее понимаю. Когда у твоего ребенка появляется семья, ты ему уже не так сильно нужен. Ты выполнил задачу свою, ты спокоен, что вот он уже шагает без твоего пригляда, ты уже можешь выдохнуть.

Я родила Никиту в 29 лет. И мне уже казалось, что я очень взрослый человек.

Но я была в хорошей форме, у меня был старший сын, который невероятно помогал всегда и во всем. У меня вопрос: а как этот самый зрелый новоиспеченный родитель будет со всем справляться? Как будет решать проблемы своих детей (особенно в переходном возрасте), если он уже немощен?

То есть получается, что сначала ребенок должен быть вашей радостью на старости лет, а потом быть у вас же сиделкой?

Придите в себя! Человек в возрасте не способен управлять молодым и безумным растущим организмом.

Пожилой человек больше сосредоточен на себе. И это нормально, это природой так заложено. Природа задумала, чтобы дети появлялись в определенный жизненный период. Это человечество придумало другую историю. Не забывайте еще, что сегодняшний социум очень злой и страшный. Родителю нужно быть в него по макушку погруженным, чтобы закрывать своего ребенка от нападок.

И, поверьте, наверняка найдется умник в классе чада, который назовет вас… в лучшем случае стариком!

Не так давно один знакомый лет 70-ти показал мне на фото своего крохотного сына, как бы гордо говоря: «Ты видишь, старость обошла меня!» Да ничего подобного! Мы не властны над возрастом. Тут особо не помогут ни врачи, ни деньги. Я не знаю ни одного даже самого богатого, знаменитого и влиятельного человека, которому бы удалось победить старость и смерть! Моему папе 82 года, у него четверо детей от разных браков. Он счастлив со своей женой Лилей, которая младше его примерно на 20 лет. Папа в прекрасной физической форме — он плавает, занимается скалолазанием, путешествует. Но вы думаете, он смог бы вырастить моего брата и мою младшую сестру? Да никогда в жизни! Все это только благодаря Лиле.

Мне 50 лет, и у меня молодой муж.

Если бы я сейчас вздумала родить (но мне такие безумности не приходят в голову, потому что я человек очень ответственный), то я могла бы надеяться на то, что он поднимет ребенка и воспитает его. Но я ни за что не хочу таких рисков! Я хочу быть мамой-мамой, а не мамой-бабушкой. Я вырастила двоих сыновей. Сейчас я хочу работать, хочу ходить в кино и в театр, хочу ездить отдыхать, хочу тусоваться с друзьями. Я свободна! Мне не нужно бежать домой. Я чувствую себя молодой, независимой, опытной женщиной, которая может наконец-то подумать о себе. Я заслужила право на этот эгоизм. Повторюсь, я вырастила двоих сыновей. И если бы они мне подарили внучку Еву Поплавскую, то я была бы самой счастливой бабушкой на свете! Фото: личный архив Яны Поплавской, Instagram@the_yana_poplavskaya Читайте другие колонки Яны Поплавской: Сохранять брак только ради детей — самая большая глупость на свете Я прошла все круги ада со своим гиперактивным ребенком Даже в браке с идеальным мужчиной женщина должна рассчитывать только на себя Измена — это чудовищный поступок. Но ее можно, а иногда и нужно простить Глупая ссора разрушает семьи, а грамотная — укрепляет отношения Я уверена, что собака для ребенка — это «тренажер» любви Я давала своим сыновьям пощечины, и вот за что Я была в шоке, когда сын покрыл всего себя татуировками Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!